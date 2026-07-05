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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

ضربات پیش دستانه پلیس سیستان و بلوچستان به سوداگران مرگ

ضربات پیش دستانه پلیس سیستان و بلوچستان به سوداگران مرگ

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و ۳۵۷کیلوگرم موادمخدر را در شهرستان های زاهدان، زابل، هامون و هیرمند کشف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و مقدار ۳۵۷کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های زاهدان، زابل، هامون و هیرمند کشف کنند.

جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی از محل نگهداری مواد افیونی در نقاط مختلف و همچنین انتقال چندین محموله موادمخدر در محورهای مواصلاتی استان مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق موفق شدند قبل از رسیدن سوداگران مرگ به مقصودشان، مقدار ۳۰۴کیلوگرم تریاک، ۲۱کیلوگرم شیشه، ۸کیلوگرم هروئین و۲۳کیلوگرم حشیش را که بطور ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و در این راستا تعداد ۸ دستگاه خودرو توقیف و ۱۹ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.

وی در پایان ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت فرزندانشان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6879846

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