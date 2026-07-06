کشف و توقیف مرکز استخراج غیرمجاز رمزدارایی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه عملیات مشترک دادستانی و مدیریت توزیع برق شهرستان زابل برای شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزدارایی با موفقیت اجرا شد. این عملیات با دستور غلامرضا دهشیبی، دادیار ویژه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی زابل و با هماهنگی مدیریت توزیع برق شهرستان انجام شد. در جریان پایش‌های تخصصی شبکه و بررسی گزارش‌های فنی کارشناسان، یک واحد انبار مصالح ساختمانی که به‌صورت غیرمجاز از برق شبکه برای استخراج رمزدارایی (ماینر) استفاده می‌کرد، شناسایی شد.

با ورود تیم‌های عملیاتی مدیریت توزیع برق و پشتیبانی نیروهای انتظامی، تجهیزات استخراج رمزدارایی به همراه سایلنت‌باکس مربوطه کشف و توقیف شد و انشعاب غیرمجاز این مرکز نیز قطع شد.

مدیر توزیع برق شهرستان زابل با تشریح آثار این تخلف گفت: دستگاه‌های کشف‌شده با توان مصرفی ۱۶ آمپر، معادل مصرف هم‌زمان دو دستگاه کولر گازی، فشار قابل‌توجهی بر ترانسفورماتور و شبکه برق محلی وارد کرده بودند که این موضوع موجب افت ولتاژ و نوسانات برق برای مشترکان خیابان باهنر شده بود. وی افزود: با جمع‌آوری این مرکز، پایداری شبکه برق منطقه به وضعیت مطلوب بازگشت.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضایی، به‌ویژه دادیار ویژه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی زابل، تأکید کرد: مدیریت توزیع برق شهرستان با بهره‌گیری از سامانه‌های پایش هوشمند و همچنین گزارش‌های مردمی، هرگونه استفاده غیرمجاز از برق و تعرض به شبکه توزیع را به‌صورت مستمر رصد کرده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

در پایان، دادیار ویژه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی زابل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزدارایی یا استفاده غیرقانونی از برق، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ یا واحد بازرسی مدیریت توزیع برق شهرستان زابل گزارش کنند تا با مشارکت مردم، زمینه حفظ حقوق عامه، پایداری شبکه برق و استمرار خدمت‌رسانی، به‌ویژه در روزهای گرم سال، بیش از پیش فراهم شود.