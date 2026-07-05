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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

کمک مالی استانداری لرستان برای تکمیل پروژه بیمارستانی بروجرد

کمک مالی استانداری لرستان برای تکمیل پروژه بیمارستانی بروجرد

خرم‌آباد - استاندار لرستان از کمک مالی استانداری برای تکمیل پروژه بیمارستانی بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جریان بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد، اظهار داشت: از محل اعتبارات استانی برای تکمیل این پروژه کمک خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه اخذ مجوز ماده ۲۳ این پروژه، نهایی شده است، اظهار کرد: باتوجه‌به این که بخشی از هزینه ساخت این پروژه توسط خیرین تأمین خواهد شد، تخصیص اعتبارات مرحله‌ای می‌تواند دراسرع‌وقت آن را به سرانجام برساند.

استاندار لرستان، همچنین به بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان امام (ره) بروجرد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه روند ارائه خدمات در بیمارستان به‌خوبی انجام می‌شود.

شاهرخی، ادامه داد: البته مشکلاتی نیز وجود دارد که امیدواریم مرتفع شوند.

کد مطلب 6879901

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