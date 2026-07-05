بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکشنبه و تا اواخر هفته جاری باتوجهبه حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام در منطقه پیشبینی میشود.
وی گفت: در این مدت برای همه نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه است.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی امروز در برخی نقاط دماها روند کاهشی خواهند داشت؛ اما مجدداً برای روزهای دوشنبه و سهشنبه شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
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