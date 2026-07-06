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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

پایداری هوا در گلستان تا پایان هفته؛ بارش‌های پراکنده در ارتفاعات

پایداری هوا در گلستان تا پایان هفته؛ بارش‌های پراکنده در ارتفاعات

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی پایدار تا پایان هفته در استان خبر داد و گفت: بارش‌های پراکنده امروز تنها در برخی مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا پایان هفته، جو استان غالباً پایدار خواهد بود و بارش مؤثری در سطح گلستان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: با این حال، به دلیل عبور امواج کم‌دامنه از منطقه، امروز افزایش ابر و به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

جعفری با اشاره به احتمال وقوع گردوغبار در برخی مناطق استان گفت: طی این مدت، در نواحی مستعد، پدیده گردوغبار نیز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات محسوسی در دمای هوای استان انتظار نمی‌رود.

کد مطلب 6880379

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