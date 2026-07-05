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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

علی‌آباد خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

علی‌آباد خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گزگان-بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، علی‌آباد با ۲۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اینچه‌برون با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته ثبت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، در شبانه‌روز گذشته علی‌آباد با ثبت دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و اینچه‌برون با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر گلستان بود.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون ۲۴، بندرگز ۲۳، بندرترکمن ۲۵، علی‌آباد ۲۱، کلاله ۲۲، گنبدکاووس ۲۲، مراوه‌تپه ۲۳، مینودشت ۲۲، هاشم‌آباد ۲۳ و گمیشان ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6880315

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