به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، در شبانهروز گذشته علیآباد با ثبت دمای ۲۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و اینچهبرون با ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین شهر گلستان بود.
بر پایه این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
همچنین حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان شامل اینچهبرون ۲۴، بندرگز ۲۳، بندرترکمن ۲۵، علیآباد ۲۱، کلاله ۲۲، گنبدکاووس ۲۲، مراوهتپه ۲۳، مینودشت ۲۲، هاشمآباد ۲۳ و گمیشان ۲۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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