حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی طی امروز چهارشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل و فراساحل جنوبی استان طی ساعاتی مواج پیش بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین تا روز جمعه، برای برخی نقاط استان دمای بالای ۴۵ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه از امروز تا روز جمعه بر میزان رطوبت هوا افزوده خواهد شد، گفت: از اواخر روز جمعه تا اواسط هفته آینده، با افزایش سرعت بادهای شمال غربی، خلیج فارس مواج خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی وزش باد و در برخی از نقاط احتمال گردو خاک خواهد بود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت در مناطق جنوبی بر روی دریا و سواحل امروز طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد:ارتفاع موج دریا در قسمت های شمالی و. مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و از ظهر فردا به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر در مناطق جنوبی امروز طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.