به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات بازارچه مرزی ملهخورد که با حضور مدیرکل استاندارد استان کردستان، جمعی از مسئولان و کارگزاران بازارچه برگزار شد، اظهار کرد: حوزه استاندارد، بسیار حساس و اثرگذار است و ظرفیتهای قانونی این سازمان میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات کارگزاران بازارچه باشد تا از این طریق، شاهد بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی منطقه باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت تسهیل فعالیتهای تجاری در بازارچههای مرزی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود و تسریع در روند خدمترسانی به فعالان اقتصادی تأکید کرد.
تأکید بر تسهیل فرآیندهای تجاری
مدیرکل استاندارد استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به تعامل سازنده این ادارهکل با دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: سازمان استاندارد همواره حامی تولید و تجارت قانونمند است و تلاش میکند ضمن صیانت از کیفیت کالاها، روند فعالیتهای اقتصادی نیز با کمترین مانع انجام شود.
مهدی سحری افزود: انتظار میرود فرمانداری سروآباد با اتخاذ تدابیر لازم و تقویت همافزایی میان دستگاههای مرتبط، زمینه کاهش زمان فرآیندهای ترخیص کالا را فراهم کند تا ضمن رعایت ضوابط استاندارد، وقفهای در چرخه فعالیت تجاری بازارچه مرزی ایجاد نشود.
گزارش چالشهای فنی بازارچه
در ادامه این نشست، تورج احمدیزاد، مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان سروآباد، گزارشی از عملکرد این نمایندگی و مهمترین چالشهای فنی موجود در فرآیند بازرسی و نمونهبرداری کالا ارائه کرد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نمایندگی استاندارد شهرستان، اجرای دقیق، قانونمند و در عین حال تسهیلگرانه ضوابط استاندارد را از اولویتهای این مجموعه عنوان کرد.
در این نشست که با هدف بررسی مشکلات بازارچه مرزی ملهخورد و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تجاری برگزار شد، حاضران درباره راهکارهای تسهیل خدمترسانی به فعالان اقتصادی و بهبود فرآیندهای مرتبط با تجارت مرزی تبادل نظر کردند.
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