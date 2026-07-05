به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر ظهر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: ساعت ۰۳:۲۰ بامداد امروز یکشنبه، همزمان با ایام سوگواری شهادت رهبر شهید، یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل ۴۰ تن از دلدادگان و ارادتمندان برای شرکت در مراسم تشییع بود، در حین تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه پل زال - خرمآباد، در داخل تونل «اثر دو» دچار نقص فنی شدید و حریق ناگهانی میشود.
وی افزود: در آن لحظات بحرانی که دود غلیظ و سمی تمام فضای تونل را فراگرفته و مسافران در محاصره آتش و گازهای سمی گرفتار شده بودند، همکاران جانبرکف من که جهت تأمین امنیتمحور و خدمترسانی به زائران در آمادهباش کامل بودند، همچون فرشتگان نجات در صحنه حاضر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر روحیه فداکاری نیروهای پلیس، تصریح کرد: مأموران ما بدون لحظهای تردید، با نادیدهگرفتن خطرات جانی و در میان دود و آتش، عملیات تخلیه و نجات را آغاز کردند. تمامی ۴۰ سرنشین اتوبوس که دچار مشکلات حاد تنفسی شده بودند، در اقدامی سریع و با همکاری خودروهای سازمانی پلیس و خودروهای عبوری، به محل امن و پایگاههای اورژانس منتقل شدند. همچنین برای جلوگیری از انسداد مسیر و حوادث ثانویه، اتوبوس سوخته با تلاش بیوقفه همکاران از مسیر سوارهرو خارج شد.
هاشمیفر، گفت: با هماهنگی بهعملآمده یک دستگاه اتوبوس جایگزین و مسافران در صحت و سلامت به سفر خود ادامه دادند.
وی با بیان اینکه در این اقدام رئیس پلیسراه استان و چند نفر دیگر از همکاران فداکار دچار مشکلات تنفسی شده که هم اکنون تحت درمان هستند، تصریح کرد؛ این سربازان وطن، نهتنها حافظان نظم و امنیت، بلکه جانفدایان ملت عزیز هستند. برای ما، جان حتی یک هموطن به قیمت تمام هستیمان میارزد و افتخار میکنیم که در مسیر خدمت به مردم، از هیچ تلاشی فروگذار نکردهایم. پلیس همواره بااقتدار و ایثار، در کنار مردم بوده، هست و خواهد ماند.
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