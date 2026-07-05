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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

نجات ۴۰ مسافر یک اتوبوس توسط پلیس‌راه لرستان

نجات ۴۰ مسافر یک اتوبوس توسط پلیس‌راه لرستان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از نجات ۴۰ مسافر یک اتوبوس توسط پلیس‌راه این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: ساعت ۰۳:۲۰ بامداد امروز یکشنبه، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت رهبر شهید، یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل ۴۰ تن از دلدادگان و ارادتمندان برای شرکت در مراسم تشییع بود، در حین تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه پل زال - خرم‌آباد، در داخل تونل «اثر دو» دچار نقص فنی شدید و حریق ناگهانی می‌شود.

وی افزود: در آن لحظات بحرانی که دود غلیظ و سمی تمام فضای تونل را فراگرفته و مسافران در محاصره آتش و گازهای سمی گرفتار شده بودند، همکاران جان‌برکف من که جهت تأمین امنیت‌محور و خدمت‌رسانی به زائران در آماده‌باش کامل بودند، همچون فرشتگان نجات در صحنه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر روحیه فداکاری نیروهای پلیس، تصریح کرد: مأموران ما بدون لحظه‌ای تردید، با نادیده‌گرفتن خطرات جانی و در میان دود و آتش، عملیات تخلیه و نجات را آغاز کردند. تمامی ۴۰ سرنشین اتوبوس که دچار مشکلات حاد تنفسی شده بودند، در اقدامی سریع و با همکاری خودروهای سازمانی پلیس و خودروهای عبوری، به محل امن و پایگاه‌های اورژانس منتقل شدند. همچنین برای جلوگیری از انسداد مسیر و حوادث ثانویه، اتوبوس سوخته با تلاش بی‌وقفه همکاران از مسیر سواره‌رو خارج شد.

هاشمی‌فر، گفت: با هماهنگی به‌عمل‌آمده یک دستگاه اتوبوس جایگزین و مسافران در صحت و سلامت به سفر خود ادامه دادند.

وی با بیان اینکه در این اقدام رئیس پلیس‌راه استان و چند نفر دیگر از همکاران فداکار دچار مشکلات تنفسی شده که هم اکنون تحت درمان هستند، تصریح کرد؛ این سربازان وطن، نه‌تنها حافظان نظم و امنیت، بلکه جان‌فدایان ملت عزیز هستند. برای ما، جان حتی یک هم‌وطن به قیمت تمام هستی‌مان می‌ارزد و افتخار می‌کنیم که در مسیر خدمت به مردم، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌ایم. پلیس همواره بااقتدار و ایثار، در کنار مردم بوده، هست و خواهد ماند.

کد مطلب 6879926

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