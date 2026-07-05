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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

حضور تاریخی مردم در بدرقه رهبر شهید نماد همبستگی و مقاومت ملی است

حضور تاریخی مردم در بدرقه رهبر شهید نماد همبستگی و مقاومت ملی است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: حضور میلیونی و کم نظیر مردم در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پیامی روشن برای جهانیان از همبستگی، ایستادگی و پایداری ملت ایران است.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی با بیان اینکه حضور میلیونی و کم نظیر مردم در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پیامی روشن برای جهانیان از همبستگی، ایستادگی و پایداری ملت ایران است، گفت: ملت ایران در چهل و هفت سال اخیر، تحت هدایت امام کبیر، امام شهید و رهبر معظم انقلاب، بر مکتب مقاومت و شهادت تربیت شده اند و امروز با شعار «باید برخاست» که برگرفته از آخرین وصایای رهبر شهید است، این مسیر را با قوت ادامه می دهند.

وی افزود: این شعار، فراخوانی برای خونخواهی، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و تداوم راهی است که با قیام الله آغاز شد و تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در زنجان همچنین بر لزوم الگوبرداری از نهضت عاشورا در مواجهه با جبهه کفر تأکید کرد و یادآور شد: پرچم این خونخواهی از یوم العباس زنجان برافراشته و در سراسر کشور گسترش یافته است.

حجت الاسلام حسینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، خاطرنشان کرد: این حضور حماسی، نشاندهنده عزم راسخ ملت برای استمرار راه شهیدان تا تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6879972

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