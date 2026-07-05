کشمیری: شهرداری بجنورد با تمام ظرفیت در خدمت زائران خواهد بود

سید محمد علی کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های ویژه شهرداری برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع امام شهید که از مسیر بجنورد عازم مشهد مقدس هستند، خبر داد.

کشمیری با اشاره به پیش‌بینی عبور شمار زیادی از زائران از بجنورد اظهار کرد: با توجه به این شرایط، شهرداری بجنورد ستاد هماهنگی ویژه‌ای با مدیر و دبیر مشخص تشکیل داده است تا تمامی اقدامات مورد نیاز به‌صورت منسجم و هماهنگ انجام شود.

وی افزود: بخشی از اقدامات شهرداری در قالب وظایف جاری این مجموعه انجام می‌شود که شامل نظافت شهر، آماده‌سازی تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و محل‌های اسکان موقت، تجهیز نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر خدمات شهری برای رفاه زائران است.

شهردار بجنورد با اشاره به اقدامات ویژه شهرداری در این ایام گفت: همکاری با شهرداری مشهد برای اعزام تعدادی از ماشین‌آلات مورد نیاز با هماهنگی دفتر امور شهری، اختصاص تعدادی از اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری برای انتقال زائران به مشهد مقدس و اجرای فضاسازی و تبلیغات محیطی گسترده در سطح شهر و محورهای ورودی و خروجی از جمله این برنامه‌هاست.

کشمیری ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بخش اصلی پذیرایی و توقف زائران عازم مشهد در پارک باباامان انجام خواهد شد. به همین منظور، شهرداری عملیات عمرانی گسترده‌ای از جمله اجرای بیش از سه هزار مترمربع آسفالت در این محل را به انجام رسانده و نصب سازه‌های مورد نیاز نیز توسط شهرداری در حال اجراست.

وی با تأکید بر همکاری نزدیک شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط برای ارائه خدمات مناسب به زائران و برگزاری هرچه بهتر این برنامه در هماهنگی کامل با یکدیگر فعالیت می‌کنند.