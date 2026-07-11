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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

برقراری پرواز مستقیم مشهد - استانبول

برقراری پرواز مستقیم مشهد - استانبول

مشهد- پرواز مستقیم در مسیر مشهد - استانبول - مشهد را از ۲۳ تیرماه تا ۸ مردادماه ۱۴۰۵ برقرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، برقراری پرواز مستقیم مشهد - استانبول در راستای پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای سفر، توسعه خدمات بین‌المللی و تسهیل دسترسی مسافران شرق و شمال‌شرق کشور به یکی از مهم‌ترین مقاصد منطقه انجام شده و گامی دیگر در تقویت شبکه پروازی بین‌المللی از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز رفت با شماره ۳۵۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به مقصد استانبول انجام شده و ساعت ۱۳:۴۵ به وقت محلی در فرودگاه استانبول به زمین می‌نشیند.

پرواز بازگشت نیز با شماره ۳۵۰۰ ساعت ۱۵:۱۵ به وقت محلی فرودگاه استانبول را ترک کرده و ساعت ۱۹:۳۵ در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به زمین می‌نشیند.

متقاضیان می‌توانند بلیت این پروازها را از طریق وب‌سایت رسمی، سامانه فروش اینترنتی، دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و مرکز فروش تلفنی تهیه کنند.

گفتنی است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون نیز به‌صورت روزانه در مسیر تهران ـ استانبول ـ تهران پرواز انجام می‌دهد و با برقراری پرواز مستقیم مشهد ـ استانبول ـ مشهد در این بازه زمانی، امکان سفر مستقیم مسافران شرق کشور به ترکیه را بیش از پیش فراهم کرده است.

کد مطلب 6885090

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