۱۵۰۰ نفر از مردم کنگان برای بدرقه «رهبر شهید انقلاب» اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از این تعداد ۴۰۰ نفر از مردم کنگان در قالب کاروانی منسجم و با ۱۳ دستگاه اتوبوس، دوشنبه ۱۵ تیر ماه ساعت پنج صبح از جوار حرم مطهر شهدای گمنام کنگان عازم شهر مقدس قم می‌شوند.

وی اظهار کرد: ثبت‌نام عزاداران و بدرقه‌کنندگانِ «آقای شهید ایران» توسط حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۹ اتوبوس به برادران و ۴ اتوبوس به خواهران اختصاص یافته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) شهرستان کنگان افزود: شرکت‌کنندگان در این کاروان، ضمن شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی در روز ۱۶ تیر و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، روز ۱۷ تیر به کنگان بازمی‌گردند.



این مقام مسئول تصریح کرد: در کنار این اعزام، موکب‌های شهرستان کنگان نیز در شهرهای مشهد مقدس و تهران مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسمات وداع و تشییع «آقای شهید ایران» هستند.

خاطرنشان کرد: در کنار تدارکات اجرایی، برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای نیز مانند تهیه و توزیع بروشور معرفی «امام شهید انقلاب اسلامی»، چاپ و توزیع پوستر «امامین انقلاب اسلامی»، پخش کلیپ‌های صوتی و تصویری از بیانات امام شهید و مداحی‌های برجسته کشوری در اتوبوس‌ها، اعزام راویان روحانی برای روایت‌گری در طول مسیر و برگزاری مسابقه فرهنگی با محوریت «استکبارستیزی» از بیانات امام شهید که با هدف ارتقای معرفت‌افزایی اجرا می‌شود برای کاروان اعزامی تدارک دیده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه محمد رسول الله (ص) شهرستان کنگان در پایان با اشاره به روحیه حاکم بر مردم کنگان گفت: این حرکت بزرگ، نمادی از وفاداری عمیق مردم ما به مسیر پرافتخار شهیدان است و امروز در هر کوی و برزن کنگان، فریاد «باید برخاست» در حمایت از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و امام شهید انقلاب طنین‌انداز است.