خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: بعضی روزها را نه تقویم، که حضور مردم ماندگار میکند، روزهایی که خیابان ها تنها مسیر عبور نیستند، بلکه روایتگر لحظههایی میشوند که در حافظه یک سرزمین باقی میماند.
آذربایجان غربی امروز یکشنبه نیز در آیین بدرقه کاروان های زائران مرایم تشییع رهبر شهید انقلاب یکی از همان روایتهای ماندگار را نوشت؛ روایتی که از نخستین ساعات روز، با حضور گسترده مردم در جایجای استان شکل گرفت.
این حضور، تنها اجتماع هزاران نفر در یک مسیر نبود؛ تصویری بود از همراهی مردمی که در بزنگاههای مهم، همواره نقش خود را با حضور در صحنههای ملی ایفا کردهاند. به گفته مسئولان آذربایجان غربی ۶ هزار نفر از عاشقان ولایت و رهبری در قالب کاروان های مردمی برای پیوستن به خیل عظیم زائران تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب لحظه شماری کردند.
در ارومیه و دیگر شهرهای آذربایجانغربی، اقشار مختلف مردم از ساعات ابتدایی مراسم راهی محل اعزام شدند و با پرچمهای ایران عزیز به همراه پرچم های سرخ خونخواهی، نوای مداحی و چشم های اشک بار راهی شدند تا تصویری که فراتر از یک مراسم، از تداوم حضور مردم در لحظههای سرنوشت ساز را به نمایش بگذارند.
آذربایجان غربی بار دیگر نشان داد که در رویدادهای بزرگ، روایت خود را با حضور مینویسد. حضوری که نه در شمار جمعیت، بلکه در صحنههای ماندگاری معنا پیدا میکند که در حافظه عمومی ثبت میشود و سالها بعد نیز از آن بهعنوان یکی از برگهای مهم تاریخ این سرزمین یاد خواهد شد.
راه رهبر شهیدمان را تا پیروزی نهایی ادامه می دهیم
علیرضا یکی از شهروندان ارومیه که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید راهی تهران می شود در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز آمدهایم تا بگوییم با شهادت رهبر انقلاب، راهی که سالها برای عزت و استقلال ایران ترسیم شد، متوقف نخواهد شد. این حضور، اعلام وفاداری به همان مسیر است.
وی با بیان اینکه رهبر عزیز و شهیدمان رفت، اما راه او ادامه دارد،ما امروز در مراسم وداع اول و آخر حاضر میشویم تا بگوییم عهدی که با ولایت و انقلاب بستهایم، پابرجاست و این پرچم بر زمین نخواهد ماند.
این شهروند اضافه کرد:دشمن تصور میکند با شهادت رهبر انقلاب، خللی در اقتدار ایران ایجاد میشود، اما پاسخ ملت، همین حضور است. راه رهبر شهید ادامه دارد و این ملت اجازه نخواهد داد پرچم عزت و استقلال ایران بر زمین بماند.
وداع با رهبر شهید انقلاب آغاز دوباره یک عهد است
نسرین علیزاده از دیگر شهروندان ارومیه ای با بیان اینکه ما برای وداع می رویم، اما این وداع پایان راه نیست؛ آغاز دوباره یک عهد است، گفت: راه رهبر شهید با ایستادگی مردم، خون شهدا و وحدت ملت ادامه خواهد یافت و ایران مقتدرتر از گذشته مسیر خود را دنبال میکند.
وی ادامه داد: این حضور برای من تجدید بیعت است،بیعت فقط در حرف نیست، آمده ایم بگوییم باید با حضور، با سختی راه و با کنار مردم بودن نشان داد که هنوز همان باورها زنده است.
علیزاده تاکید کرد: شاید دشمنان چشم به اختلاف و ناامیدی دوخته باشند، اما وقتی این جمعیت را ببینند، میفهمند که اقتدار ایران به یک فرد محدود نیست؛ ریشه در مردم دارد و تا مردم هستند، این پرچم برافراشته خواهد ماند.
یکی از دانش آموزان ارومیه که برای اعزام به تهران در کاروان بدرقه حضور داشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نسل ما آمده تا بگوید مسیر انقلاب متوقف نمیشود،ما برای خداحافظی آمدهایم، اما در کنار آن میخواهیم بگوییم پای همان عهدی که با ولایت بستهایم ایستادهایم و این راه ادامه دارد.
پرچم عزت و اقتدار ایران بر زمین نخواهد ماند
وی اضافه کرد: احساس کردم امروز فقط یک مراسم تشییع نیست؛ روز ادای دین است، ما آمدهایم بگوییم راهی که برای عزت و استقلال این کشور ترسیم شد، با رفتن یک نفر متوقف نمیشود،نسل ما شاید بسیاری از سختیها را ندیده باشد، اما قدر امنیت و اقتدار ایران را میداند.
میثم دیگر جوان ارومیه هم گفت:هم نسلی های ما فقط برای بدرقه نیامده است؛ برای تجدید عهد آمده است،مردم با حضورشان میگویند راه شهدا ادامه دارد و پرچم عزت و اقتدار ایران بر زمین نخواهد ماند.
وی ادامه داد: متاسفانه قسمت نبود به دیدار رهبر عزیز و شهیدمان نایل شوم و امروز با غم و اندوه به مراسم تشییع ایشان می روم اما دلم می خواهد بگوییم آقا و مولای من ما تا آخرین قطره خون پیرو راه شما خواهیم بود.
۳۰ هزار نفر از مردم آذربایجان غربی در مراسم تشییع رهبر شهید حضور خواهند داشت
معاون سیاسی استاندار آذربایجانغربی گفت: پیش بینی می شود ۳۰ هزار نفر از مردم استان به صورت گروهی یا خودروهای شخصی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یابند.
رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ابعاد ملی و بینالمللی آیین تشییع و تدفین رهبر شهید گفت: حضور گسترده و یکپارچه مردم از اقشار و مذاهب مختلف، جلوهای از وحدت ملی را به نمایش خواهد گذاشت و پیام اقتدار و همبستگی ملت ایران را به جهانیان مخابره میکند.
وی ادامه داد: آیین تشییع رهبر شهید، رویدادی بینظیر و حماسی است که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد و مردم با حضور گسترده خود، صحنهای باشکوه و فراموشنشدنی خلق خواهند کرد.
مقابلی افزود: بازتاب این مراسم در رسانههای خارجی، تجلی وحدت و انسجام ملی را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش خواهد گذاشت و محاسبات دشمنان برای ایجاد تفرقه در کشور را ناکام خواهد گذاشت.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اعلام آمادگی اقشار مختلف مردم، اعم از شیعه، اهل سنت و اقلیتهای مذهبی برای حضور در این مراسم، گفت: ستاد هماهنگی اعزام مشتاقان در استان تشکیل شده و کمیتههای تخصصی در حوزههای اعزام، اطلاعرسانی، امنیت، مستندسازی، پشتیبانی و خدماترسانی فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مقابلی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام زائران پیشبینی شده و خدمات بهداشتی، درمانی، امدادی و بیمهای برای شرکتکنندگان فراهم شده است.
وی گفت: در مرحله نخست، حدود ۶ هزار نفر با مسئولیت کمیته اعزام سپاه به محل برگزاری مراسم اعزام شدند.
استقبال ۳ هزار نفری عاشقان طریق خامنهای شهید از آیین تشییع آقای شهید ایران
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت:سه هزار نفر از مردم ولایت مدار تکاب برای شرکت در آیین بدرقه و تشییع آقای شهید ایران و شهدای اهل بیت آن امام شهید راهی تهران شدند.
سرهنگ صیاد کرامتی اظهار کرد: ۲۹۰ نفر از بسیجیان و اقشار مختلف مردم بصورت سازمان یافته و در قالب ۹ اتوبوس و ۲۷۱۰ نفر از شهروندان نیز بصورت انفرادی و خانوادگی با وسایل نقلیه شخصی برای شرکت در آیین بدرقه و تشییع آقای شهید ایران و شهدای اهل بیت آن امام شهید راهی تهران شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب افزود: اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی دوشادوش هم برای حضور در آیین تشییع و بدرقه آقای شهید ایران اعزام شدند.
وی گفت: ۳ اتوبوس نیز از روستاهای بخش تخت سلیمان برای تشییع آقای شهید اعزام شدند و در کل استقبال مردم برای شرکت در آیین بدرقه و تشییع بی نظیر بود و مردم با شعار لبیک یا سید مجتبی و ما منتقم خون رهبر شهیدمان هستیم راهی تهران شدند.
اعزام بیش از یک هزار زائر برای تشییع پیکر آقای شهید از سلماس
بیش از یک هزار زائر از شهرستان سلماس با هدف شرکت در مراسم تشییع پیکر شهید، راهی محل برگزاری این آیین باشکوه شدند تا با حضور خود، بار دیگر ارادتشان را به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش بگذارند.
شرکت کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید، حضور در این مراسم را تجدید میثاقی با ارزشهای والای ایثار، مقاومت و فداکاری دانستند.
شرکتکنندگان در این سفر معنوی با بیان اینکه راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و سربلندی کشور است، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده تاکید کردند و تداوم حرکت در مسیر آرمانهایی خواستار شدند
اعزام این کاروان با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود و زائران با شور و اشتیاق، برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهید عازم شدند تا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی اعلام کنند.
۱۰ هزار نفر از ارومیه برای آیین تشییع رهبر شهید راهی تهران شدند
فرماندار ارومیه در گفتگو با خبرنگلر مهر گفت: برای وداع با پیکر پاک رهبرشهید انقلاب پیش بینی حضور ۱۰ هزار نفر از مردم این شهرستان را داریم که امروز بخش اعظمی به صورت کاروان با ۶۲ دستگاه اتوبوس اعزام شدند.
قهرمان عیوضلو ادامه داد: ۲۴ دستگاه ازای اتوبوسها شامل گروههای مختلف مردم از محلات و ۳۷ دستگاه نیز از اقشار مختلف شهرستان ارومیه از جمله هنرمندان، دانش آموزان و معلمان در قالب کاروانهای سازماندهیشده است که در این مراسم حضور خواهند یافت.
وی اظهار کرد: حضور مردم ارومیه در این مراسم باشکوه با هدف تجدید میثاق با «رهبر شهید»، اعلام آمادگی برای خونخواهی، حمایت از رهبر معظم انقلاب و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی انجام میشود.
عیوضلو گفت: برای جاماندگان نیز نخستین برنامه این مراسم روز دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۰ صبح با حرکت از میدان ولایت فقیه به سمت مصلای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
وی گفت: همچنین عصر پنجشنبه ۱۸ تیرماه مراسم قرائت نماز لیله الدفن در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار میشود و آیین پایانی نیز روز شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۱۰:۳۰ در مصلای امام خمینی(ره) این شهر با حضور مردم برگزار خواهد شد.
وداع جانسوز با رهبر شهید انقلاب برای مردم آذربایجان غربی که تاریخ قطور و روشنی در ولایتمداری و حفاظت از مرزهای عزت و اقتدار کشور را دارد نه پایان بلکه آغاز راهی بر عزم و ارداه برای تداوم راه مقاومت و مجاهدت است.
نظر شما