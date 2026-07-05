راهنمای تردد زائران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم تشییع و وداع با قائد شهید امت و پیشبینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با راهاندازی بازوی اطلاعرسانی ویژه، سناریوهای مختلف تردد برای عزاداران تهرانی و غیرتهرانی را تدوین کرده است. بر این اساس، برای تمامی محورهای ورودی پایتخت از شمال، جنوب، شرق و غرب، محدودیتهای ترافیکی، پارکینگهای تعیینشده و مسیرهای دسترسی به شبکه حملونقل عمومی مشخص شده تا شرکتکنندگان بتوانند با سهولت بیشتری خود را به محل برگزاری مراسم در مصلی امام خمینی (ره) برسانند.
مدیریت شهری تهران از تمامی عزاداران خواسته است پس از ورود به پایتخت، خودروهای خود را در پارکینگهای پیشبینی شده مستقر کرده و ادامه مسیر را از طریق مترو و اتوبوس طی کنند. همچنین آخرین اطلاعات ترافیکی، محدودیتها و راهنمای دسترسی از طریق بازوی اطلاعرسانی TehranTrafficBot@ در پیامرسان بله در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
عزاداران ورودی از شمال کشور؛ پارک ارم مقصد نخست خودروها
شهروندانی که از محورهای شمالی کشور و آزادراه تهران-شمال (چالوس) وارد پایتخت میشوند، میتوانند با خودروی شخصی تا تقاطع بزرگراه شهید خرازی و شهید باکری تردد کنند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، پارک ارم و معابر اطراف آن به عنوان محل توقف خودروها در نظر گرفته شده است و دسترسی به این محدوده از طریق بزرگراه خرازی و بزرگراه باکری جنوب امکانپذیر خواهد بود.
نزدیکترین ایستگاه مترو به این پارکینگها، ایستگاه ارم سبز در خط ۴ مترو است که فاصله آن تا محلهای پارک خودرو بین ۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر برآورد شده است.
عزاداران پس از ورود به ایستگاه ارم سبز باید با خط ۴ به سمت صادقیه حرکت کرده، سپس از طریق خط ۲ مترو خود را به ایستگاه امام خمینی (ره) رسانده و در ادامه با استفاده از خط یک در مسیر تجریش در نزدیکترین ایستگاه به محل مراسم پیاده شوند.
غرب تهران؛ چندین سناریوی تردد برای زائران استانهای غربی
شهروندانی که از استانهای غربی کشور و محورهای کرج، قزوین، زنجان، همدان و مناطق غرب کشور وارد تهران میشوند، با چند مسیر جایگزین و پارکینگهای متعدد روبهرو خواهند بود.
محور بزرگراه شهید خرازی
در یکی از سناریوهای این محور، تردد خودروها تا تقاطع خرازی و باکری امکانپذیر است و پارک ارم و معابر اطراف به عنوان پارکینگ تعیین شدهاند. عزاداران پس از استقرار خودرو از طریق ایستگاه ارم سبز به صادقیه رفته و سپس از خط ۲ به ایستگاه امام خمینی (ره) و از آنجا با خط یک به محل مراسم خواهند رسید.
در سناریوی دیگر، پارکینگ ایرانمال برای خودروهای ورودی از محور خرازی در نظر گرفته شده است. انتقال زائران از این پارکینگ با اتوبوس به ایستگاه شهران در خط ۶ مترو انجام میشود و مسافران پس از رسیدن به ایستگاه شهدای هفتم تیر وارد خط یک خواهند شد.
همچنین خیابان آیتالله مجتبی تهرانی و پارک حاشیهای بزرگراه خرازی نیز برای توقف خودروها پیشبینی شدهاند و دسترسی به مترو از طریق ایستگاههای ایرانخودرو، وردآورد یا شهران امکانپذیر خواهد بود.
محور بزرگراه همدانی
در این محور، پارک ارم و همچنین پارک حاشیهای بزرگراه همدانی برای توقف خودروها پیشبینی شده است. عزاداران از طریق ایستگاههای ارم سبز یا چیتگر وارد شبکه مترو خواهند شد.
محور بزرگراه شهید فهمیده
برای خودروهای ورودی از این محور، ورزشگاه آزادی به عنوان یکی از بزرگترین پارکینگهای غرب تهران تعیین شده است. انتقال زائران از طریق ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد.
محور بزرگراه فتح (شهید متوسلیان)
در این محور نیز پارکینگ وزارت راه، پارک حاشیهای بزرگراه فتح و زمینهای خاکی اطراف مسیر برای توقف خودروها آماده شده است و عزاداران از طریق ایستگاههای چیتگر، وردآورد یا ایرانخودرو به شبکه مترو دسترسی خواهند داشت.
محور بزرگراه شهید لشگری
برای خودروهای ورودی از جاده مخصوص کرج، مرکز خرید و فروش خودرو و همچنین پارک حاشیهای بزرگراه شهید لشگری به عنوان محل توقف خودروها تعیین شده است.
انتقال زائران از این محدوده با اتوبوس به ایستگاه مترو بیمه در خط ۴ انجام میشود و عزاداران پس از رسیدن به ایستگاه دروازه دولت وارد خط یک شده و به سمت محل مراسم حرکت خواهند کرد.
شرق تهران؛ سه سناریو در جاده دماوند و دو مسیر از آزادراه پردیس
در این مسیر، خودروها تا تقاطع دماوند و رسالت امکان تردد دارند. محل توقف خودروها پارکینگ خیابان دماوند است و عزاداران پس از پارک خودرو با اتوبوس به ایستگاه مترو دروازه دولت منتقل خواهند شد تا از طریق شبکه مترو به محل مراسم برسند. فاصله پارکینگ تا ایستگاه حملونقل عمومی در این مسیر حدود ۱۲۰۰ متر است.
جاده دماوند؛ سناریوی دوم
در این سناریو، محدودیت تردد در سهراه تهرانپارس اعمال میشود. پارک خودروها در پارکینگ خیابان دماوند انجام خواهد شد و عزاداران با اتوبوس به ایستگاه مترو فرهنگسرا در خط ۲ منتقل میشوند.
شرکتکنندگان پس از حرکت در خط ۲، در ایستگاه امام خمینی (ره) وارد خط یک شده و خود را به محل مراسم میرسانند.
جاده دماوند؛ سناریوی سوم (بزرگراه دوران)
در این مسیر، محل انسداد دوربرگردان شمالی دوران است.خودروها در پارکینگ حاشیهای دوران مستقر میشوند و عزاداران با اتوبوس به ایستگاه مترو شهید کلاهدوز در خط ۴ منتقل خواهند شد.
فاصله پارکینگ تا ایستگاه مترو حدود ۱۲۰۰ متر است و شرکتکنندگان پس از رسیدن به دروازه دولت وارد خط یک مترو خواهند شد.
آزادراه تهران ـ پردیس (محور بابایی)
در این محور، خودروها تا تقاطع شهید بابایی و امام علی (ع) امکان تردد دارند. محل پارک خودروها پارک حاشیهای بزرگراه شهید بابایی است و عزاداران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه نوبنیاد در خط ۳ مترو منتقل میشوند. فاصله پارکینگ تا ایستگاه مترو در این مسیر بین یک تا ۱۵ کیلومتر متغیر خواهد بود.
محور زینالدین
در این مسیر، محدودیت تردد در تقاطع زینالدین و شهید صیاد شیرازی اعمال میشود.
محل توقف خودروها سطح معابر بزرگراه زینالدین در محدوده صیاد تا یاسینی است و عزاداران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه مترو هروی وارد شبکه حملونقل ریلی خواهند شد. فاصله پارکینگها تا ایستگاه مترو در این محور بین ۲ تا ۱۳ کیلومتر اعلام شده است.
جنوب تهران؛ گستردهترین شبکه پارکینگ و حملونقل ویژه عزاداران
خودروها تا بزرگراه شهید بروجردی امکان تردد خواهند داشت. محل پارک خودروها پارک حاشیهای شهید بروجردی و آزادگان است و عزاداران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه مترو آزادگان در خط ۳ منتقل خواهند شد. فاصله پارکینگ تا مترو حدود ۶ کیلومتر است.
بزرگراه آیتالله سعیدی
در این محور، محدودیت تردد در تقاطع سعیدی و آزادگان اعمال میشود. خودروها در زمین خاکی مجاور آزادگان (مهبان) مستقر خواهند شد و عزاداران پس از انتقال به ایستگاه مترو آزادگان از طریق خط ۳ به شهید بهشتی رفته و سپس وارد خط یک خواهند شد. فاصله پارکینگ تا مترو در این محور حدود ۲۵۰۰ متر است.
آزادراه خلیج فارس؛ سناریوی نخست
در این مسیر، خودروها تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) امکان تردد دارند. محل پارک خودروها پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) است و عزاداران پس از انتقال به ایستگاه مترو حرم مطهر از طریق خط یک راهی محل مراسم میشوند. فاصله پارکینگ تا مترو حدود هزار متر است.
آزادراه خلیج فارس؛ سناریوی دوم
در این سناریو، محدودیت در پل کهریزک اعمال میشود. خودروها در کهریزک، شهر آفتاب و شاهد مستقر شده و پس از انتقال به ایستگاه مترو حرم مطهر از خط یک استفاده خواهند کرد. فاصله پارکینگ تا مترو حدود ۱۵۰۰ متر است.
آزادراه خلیج فارس؛ سناریوی سوم
عزاداران میتوانند خودروهای خود را در محدوده اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره)، بهشت زهرا (س) و دانشگاه یادگار امام پارک کرده و از طریق ایستگاه مترو حرم مطهر به محل مراسم برسند. فاصله این پارکینگها تا ایستگاه مترو حدود هزار متر است.
آزادراه خلیج فارس؛ سناریوی چهارم
در این محور محدودیت ترددی اعمال نمیشود و پارک حاشیهای بزرگراه خلیج فارس، علامه عسگری و هاشمی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. عزاداران از طریق ایستگاههای حرم مطهر و شاهد در خط یک به سمت محل مراسم حرکت خواهند کرد. فاصله این پارکینگها تا مترو حداکثر ۴۰۰ متر است.
جاده قدیم قم
محدودیت تردد در تقاطع رجایی و شهرداری اعمال خواهد شد. زمین خاکی میدان فرمانداری، پایانه جوانمرد و بلوار دستواره برای توقف خودروها پیشبینی شده است. عزاداران میتوانند از ایستگاههای شهرری و جوانمرد قصاب در خط یک مترو استفاده کنند. فاصله پارکینگها تا مترو حدود ۵۰۰ متر است.
جاده قدیم قم؛ سناریوی دوم
در محدوده تقاطع بزرگراه آوینی و رجایی، پارک حاشیهای بزرگراه آوینی برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است. عزاداران ابتدا از خط ۹ اتوبوس تندرو استفاده کرده و سپس از طریق ایستگاههای شهرری یا جوانمرد قصاب وارد شبکه مترو خواهند شد. فاصله این محدوده تا ایستگاه حملونقل عمومی حداکثر ۴۰۰ متر است.
جاده ورامین
خودروها تا ۲۰۰ متر جلوتر از پارکینگ فیروزآباد امکان تردد دارند. زمینهای خاکی محدوده فیروزآباد به عنوان پارکینگ پیشبینی شده و عزاداران پس از انتقال به ایستگاه مترو دولتآباد در خط ۶، در ایستگاه شهدای هفتم تیر وارد خط یک خواهند شد. فاصله پارکینگ تا مترو حدود ۱۳ کیلومتر است.
بزرگراه امام رضا (ع)؛ سناریوی نخست
محدودیت تردد در تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) و شهید شوشتری اعمال خواهد شد. پارکینگ ورزشگاه تختی به عنوان محل توقف خودروها تعیین شده و عزاداران از طریق ایستگاه مترو ورزشگاه تختی در خط ۷ به سمت محل مراسم حرکت خواهند کرد. فاصله پارکینگ تا مترو حدود ۵۰۰ متر است.
بزرگراه امام رضا (ع)؛ سناریوی دوم
در این مسیر، خودروها تا تقاطع شهید شوشتری و هجرت امکان تردد دارند. پارک حاشیهای بزرگراه شهید شوشتری برای توقف خودروها در نظر گرفته شده و عزاداران از طریق ایستگاه مترو ورزشگاه تختی به شبکه ریلی متصل خواهند شد. فاصله این پارکینگها تا مترو بین یک تا پنج کیلومتر است.
آخرین وضعیت تردد را از بازوی اطلاعرسانی مراسم دنبال کنید
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از تمامی عزاداران خواسته است پیش از حرکت و در طول سفر، آخرین اطلاعات مربوط به محدودیتهای ترافیکی، ظرفیت پارکینگها، مسیرهای جایگزین، نقشههای دسترسی و وضعیت ناوگان حملونقل عمومی را از طریق بازوی اطلاعرسانی ویژه مراسم در نشانی TehranTrafficBot@ دنبال کنند.
به گفته مسئولان شهری، استفاده از مترو و ناوگان حملونقل عمومی پس از ورود به تهران، مهمترین راهکار برای تسهیل جابهجایی عزاداران و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی در محدوده مرکزی پایتخت خواهد بود.
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