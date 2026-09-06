نشریه روس: جنگ با ایران نقاط ضعف نیروی دریایی آمریکا را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر تیموخین نویسنده و تحلیلگر روس در نشریه وزگلیاد روسیه نوشت که ناو هواپیمابر آمریکایی «آبراهام لینکلن» روز چهارشنبه، دوم سپتامبر و پس از هشت ماه ماموریت، در حالی که مملو از زنگ زدگی بود، در بندر پاتایا تایلند پهلو گرفت؛ این نخستین خشکی بود که ناو مذکور پس از این ماموریت طولانی در آن لنگر انداخت.

مأموریت این ناو به دلیل انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مشکلات دریانوردان ناشی از گرسنگی، فشار روانی شدید و حتی تلاش برای خودکشی، یک رسوایی بزرگ برای آمریکا به بار آورده است.

به نوشته این مقاله، در رأس این مشکلات شکست استراتژی دریایی آمریکا قرار دارد. آمریکا نمی‌داند چگونه باید از ناوگان خود در جنگ بزرگ آینده استفاده کند و حتی نمی‌تواند ماهیت دقیق این ناوگان را تعیین کند؛ در نتیجه، توانایی برنامه‌ریزی برای توسعه آن را نیز ندارد.

تیموخین نوشت که بحث‌هاس زیادی درباره آینده نیروی دریایی آمریکا وجود دارد، اما تاکنون چشم‌انداز روشنی از این بحث ها به دست نیامده است. دریاسالار «آرتور سیبروفسکی»، صاحب نظریه «جنگ شبکه‌ای»، می گفت: «اگر آینده خود را خودتان نسازید، قربانی آینده‌ای خواهید شد که برای شما ساخته شده است.» نیروی دریایی آمریکا دقیقاً در حال تجربه همین وضعیت است. به همین دلیل، جنگ با ایران که نیروی دریایی آمریکا را به شکلی مشابه جنگ‌های پیشین فرسوده کرده، باعث شده است که مشکلات این نیرو بر سر میز رسانه‌ها و بررسی‌های پارلمانی قرار بگیرد.

این نویسنده روس با اشاره به اینکه «شماتت کردن رقیب بی‌فایده است»، ابراز داشت که بروز این مشکلات در آمریکا، مقدمات تغییر را فراهم می‌کند. در حال حاضر، یک مبارزه شدید برای قدرت در این کشور در جریان است و شخصیت‌هایی از حزب دموکرات، حوادث رخ داده در ناو حامل هواپیمای «لینکلن» را برجسته کرده‌اند. فشار بر ترامپ ممکن است باعث تشدید این مشکلات شود، هرچند که این مشکلات در دوران دموکرات‌ها نیز وجود داشتند. اما در واقعیتِ جامعه آمریکا، این وضعیت نشان‌دهنده احتمال بالای تغییری است که می‌تواند از طرق مختلف محقق شود.