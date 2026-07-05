اجرای پویش «وداع با رهبر شهید» در بین مددجویان کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان، به‌منظور ثبت و ماندگار ساختن جلوه‌های حضور، همدلی، بصیرت و حماسه‌آفرینی کارکنان و مددجویان تحت حمایت در مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، مسابقه عکاسی «وداع با رهبر شهید» را برگزار می‌کند.

این مسابقه فرصتی است برای ثبت قاب‌هایی ماندگار از حضور کارکنان و مددجویان و به‌تصویرکشیدن جلوه‌های معنوی، مردمی و حماسی این رویداد؛ تصاویری که روایتگر شکوه حضور، همبستگی و وفاداری خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان باشد.

موضوع مسابقه

ثبت تصاویر حضور کارکنان و مددجویان تحت حمایت در مراسم تشییع.

به تصویر کشیدن صحنه‌های ماندگار از همدلی، وحدت، شور و حضور مردمی.

شرایط شرکت

ارسال موارد زیر به همراه عکس الزامی است:

- نام و نام خانوادگی

- کد ملی

- شماره تماس

نحوه ارسال آثار

ارسال تصاویر از طریق پیام‌رسان بله به شناسه:

@rezarashnu

مهلت ارسال آثار

تا پایان روز جمعه ۲۶ تیرماه

جوایز

به قید قرعه:

۲۰ نفر از مددجویان تحت حمایت

۱۰ نفر از کارکنان شرکت‌کننده

کارت هدیه اهدا خواهد شد.