اجرای پویش «وداع با رهبر شهید» در بین مددجویان کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان، بهمنظور ثبت و ماندگار ساختن جلوههای حضور، همدلی، بصیرت و حماسهآفرینی کارکنان و مددجویان تحت حمایت در مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، مسابقه عکاسی «وداع با رهبر شهید» را برگزار میکند.
این مسابقه فرصتی است برای ثبت قابهایی ماندگار از حضور کارکنان و مددجویان و بهتصویرکشیدن جلوههای معنوی، مردمی و حماسی این رویداد؛ تصاویری که روایتگر شکوه حضور، همبستگی و وفاداری خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان باشد.
موضوع مسابقه
ثبت تصاویر حضور کارکنان و مددجویان تحت حمایت در مراسم تشییع.
به تصویر کشیدن صحنههای ماندگار از همدلی، وحدت، شور و حضور مردمی.
شرایط شرکت
ارسال موارد زیر به همراه عکس الزامی است:
- نام و نام خانوادگی
- کد ملی
- شماره تماس
نحوه ارسال آثار
ارسال تصاویر از طریق پیامرسان بله به شناسه:
@rezarashnu
مهلت ارسال آثار
تا پایان روز جمعه ۲۶ تیرماه
جوایز
به قید قرعه:
۲۰ نفر از مددجویان تحت حمایت
۱۰ نفر از کارکنان شرکتکننده
کارت هدیه اهدا خواهد شد.
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