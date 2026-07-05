به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا توکلی، مدیرعامل و رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی ساسان، در پی برگزاری مراسم شکوهمند وداع با رهبر شهیدمان و تشییع پیکر مطهر ایشان، بر لزوم آمادگی کامل برای ارائه خدمات به ملت عزیز و مواجهه با احتمالات بحرانی تاکید کرد و گفت: این بیمارستان نه تنها در وسع خود، بلکه با ظرفیتی فراتر از حالت عادی، آماده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز مبرم پزشکی، خدمات درمانی بی‌دریغ ارائه دهد.

دکتر توکلی اعلام کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه عملیاتی، برپایی موکب خدمات درمانی در میدان آرژانتین است. این موکب که با هدف پوشش نیازهای اورژانسی در این منطقه استقرار یافته، به تمامی تجهیزات حیاتی و داروهای ضروری (از جمله انواع سرم و اقلام اورژانسی) مجهز شده است تا هیچ‌گونه کمبودی در مسیر خدمت به مردم احساس نشود.پ

وی افزود: تیم عملیاتی مستقر در این موکب شامل پزشک، دو پرستار (آقا و خانم)، دو کمک‌پرستار و جمعی از نیروهای بهداشتی و امدادی است که آماده پاسخگویی به نیازهای پزشکی مراجعین هستند. علاوه بر خدمات درمانی، در این موکب بخشی نیز جهت پذیرایی از مراجعین با آب‌های خنک، انواع آب‌میوه و میان‌وعده در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل و رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی ساسان با اشاره به آمادگی کامل برای انتقال بیماران و پشتیبانی در مسیر تشییع، افزود: در کنار استقرار چندین دستگاه آمبولانس توسط سازمان اورژانس تهران در محل موکب، بیمارستان ساسان نیز یک دستگاه آمبولانس اختصاصی را در کنار موکب مستقر کرده است تا در صورت نیاز، فرآیند انتقال سریع بیماران نیازمند بستری به بیمارستان و ارائه خدمات پشتیبانی درمان با حداکثر سرعت انجام پذیرد.

وی افزود: اهمچنین قرار است در روز تشییع پیکر مطهر، این موکب در مسیر مشایعت‌کنندگان و در بلوار کشاورز (جنب بیمارستان ساسان) مستقر شود تا علاوه بر ارائه خدمات پزشکی، پذیرایی از عزاداران و مردم عزیز را نیز بر عهده بگیرد. این اقدامات در راستای میثاق با خون شهدا و وظیفه مقدس خدمت به ملت انجام می‌گیرد تا در این روزهای حزن‌انگیز، بیمارستان ساسان در کنار مردم، در کنار رهبر شهید و در خدمت ملت باشد.