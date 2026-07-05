پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل سوریه درپنجره سوم انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی مردان ایران امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه از ساعت ۱۷ در دیدار برگشت پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل سوریه به رقابت پرداخت و با نتیجه ۷۳ بر ۵۲ به پیروزی رسید.



نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۷ - ۵ / ایران

کوارتر دوم: ۱۵ - ۱۴ / سوریه

کوارتر سوم: ۲۳ - ۱۰ / ایران

کواتر چهارم: ۲۲ - ۱۹ / سوریه



رایان رادصالحی، علیرضا شریفی، مبین شیخی، پیتر گیرگوریان، محمد مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجانپور، سالار طاهری، محمد رحیمی، سالار منجی و سید مهدی جعفری ۱۲ ملی‌پوش کشورمان بودند که زیر نظر سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی آقایان در این دیدار حاضر شدند.



در این دیدار سالار منجی با کسب ۷ امتیاز، ۵ ریباند، ۳ توپ ربایی و کارایی ۱۵ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.