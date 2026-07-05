معابر دارای ممنوعیت تردد در روز تشییع رهبر شهید در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد، محدودیت‌های تردد در پنج مسیر اصلی منتهی به حرم مطهر امام رضا(ع) مشخص شد.

مسیرهای دارای ممنوعیت تردد به این شرح اعلام شده است:

مسیر اول: خیابان امام رضا(ع) از پایانه مسافربری امام رضا(ع) تا حرم مطهر

مسیر دوم: بلوار قرنی و خیابان شهید رئیسی از میدان فردوسی تا حرم مطهر

مسیر سوم: بلوار طبرسی جنوبی از تقاطع فجر تا حرم مطهر

مسیر چهارم: بلوار مصلی و خیابان نواب صفوی از تقاطع غیرهمسطح مصلی تا حرم مطهر

مسیر پنجم: بلوار جمهوری اسلامی از میدان پرواز تا میدان پانزده خرداد

این محدودیت‌ها در راستای برگزاری منظم مراسم و تسهیل مدیریت تردد در سطح شهر مشهد اعمال می‌شود.