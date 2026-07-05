آمادگی مردم مشهد برای اسکان زائران رهبر شهید در ۱۲ منطقه 

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد شهید، با محوریت یک حرکت گسترده و عمومی مردم مشهد، جزئیات استقرار و اسکان زائران استان‌های مختلف کشور در مناطق ۱۲‌گانه شهر مشخص شد.

این هماهنگی بر پایه ظرفیت‌های مردمی و مشارکت داوطلبانه صورت گرفته است.

طبق این برنامه، زائران استان‌های فارس و اصفهان در منطقه یک، قم، تهران و خراسان شمالی در منطقه دو، لرستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری در منطقه سه، کرمان و یزد در منطقه چهار، هرمزگان و بوشهر در منطقه پنج، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در منطقه شش، کرمانشاه، ایلام و خوزستان در منطقه هفت، زنجان و همدان در منطقه هشت، آذربایجان شرقی و غربی در منطقه نه، اردبیل و قزوین در منطقه ده، گلستان و سمنان در منطقه یازده و گیلان و مازندران در منطقه دوازده اسکان خواهند یافت.

همچنین سامانه ۰۵۱۵۱۵۱ به‌صورت شبانه‌روزی برای پاسخگویی و راهنمایی زائران در نظر گرفته شده است.