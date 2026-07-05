خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در آستانه برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهدالرضا، پایتخت معنوی ایران شاهد شکل‌گیری حماسه‌ای بی‌نظیر از جنس خدمت خالصانه و همدلی مردمی است. پیش‌بینی برپایی بیش از ۳ هزار ایستگاه صلواتی و ثبت‌نام گسترده هزاران داوطلب برای پذیرایی از زائران و سوگواران، جلوه‌ای از شور حسینی و پیوند ناگسستنی آحاد ملت با ارزش‌های انقلاب را به تصویر می‌کشد؛ رویدادی بزرگ که در آن تمامی شریان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی به میعادگاهی برای خدمت‌رسانی شبانه‌روزی تبدیل شده‌اند.

برای پشتیبانی از این اجتماع میلیونی، زیرساخت‌های حیاتی و خدماتی استان خراسان رضوی به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند. پایداری جریان گاز شهری با افزایش توزیع روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب و تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت گازرسانی کاملاً رایگان و جهادی به موکب‌های پخت‌وپز، نمونه‌ای از هم‌افزایی بی‌سابقه دستگاه‌های اجرایی، نظام مهندسی و صنوف خدماتی است. این تلاش‌های شبانه‌روزی تضمین‌کننده ایمنی، سلامت و رفاه زائرانی است که از سراسر کشور برای وداع با رهبر شهید راهی پایتخت معنوی ایران شده‌اند.

در کنار پذیرایی و تأمین انرژی، زنجیره بهداشت و سلامت نیز با آماده‌باش همه‌جانبه پایگاه‌های اهدای خون و استقرار تیم‌های واکنش سریع در سراسر استان، ابعاد انسانی و ایثارگری این مراسم را تکمیل کرده است. آمادگی برای اهدای خون در مشهد و سایر شهرستان‌ها همزمان با روز تشییع، نشان می‌دهد که ملت ایران در هر شرایطی آماده فداکاری و پشتیبانی از همنوعان خود هستند. این هماهنگی همه‌جانبه در حوزه‌های خدمات شهری، انرژی و سلامت، خط بطلانی بر توهمات دشمنان و نمادی مقتدرانه از همبستگی ملی پیرامون نام و راه رهبر شهید است.

برپایی ۳ هزار ایستگاه صلواتی برای آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

حجت الاسلام مرتضی همتی فر، سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و استقبال مردم، پیش‌بینی می‌شود برای ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، سه هزار ایستگاه صلواتی در سطح استان برپا شود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: از مجموع یازده هزار درخواست ثبت شده برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی، تا این لحظه درخواست یک هزار و پانصد نفر از متقاضیان قطعی شده است و روند جانمایی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها برای فعالیت آن‌ها در مسیرهای تعیین‌شده ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه مواکب بر اساس بازه زمانی خدمت‌رسانی دسته‌بندی شده‌اند، افزود: دسته‌ای از این ایستگاه‌ها صرفاً در روز تشییع فعال خواهند بود، گروهی دیگر از دو روز قبل از آیین تشییع تا خودِ روز مراسم به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند و برخی دیگر نیز از روز تشییع تا دو روز پس از آن به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همتی فر در خصوص محدودیت‌های مکانی برای برپایی ایستگاه‌ها تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی حجم بالای جمعیت، در رینگ اول حرم مطهر رضوی ایستگاه صلواتی نخواهیم داشت و جانمایی‌ها از رینگ دوم، یعنی از فاصله یکصد و پنجاه متری رینگ اول آغاز شده است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه گفت: خیابان‌های هفده شهریور، بهار، خرمشهر و همچنین محدوده‌هایی از خیابان فداییان اسلام و مسیرهای منتهی از سمت طبرسی به سمت خیابان‌های مجلسی و کامیاب، از جمله نقاطی هستند که برای استقرار ایستگاه‌های صلواتی در رینگ دوم در نظر گرفته شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان جدید همچنان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه «قرار هشتم» مراجعه کنند؛ تمامی درخواست‌های دریافتی پس از ثبت، بررسی و بر اساس ظرفیت و امکان‌سنجی مسیرها، برای صدور مجوز و استقرار ایستگاه اقدام خواهد شد.

پایداری کامل شبکه گاز خراسان رضوی

حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، از پایداری کامل شبکه گاز استان همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «امام شهید» خبر داد و اظهار کرد: با تلاش مجموعه عوامل صنعت گاز استان در بخش های تولید ؛ پالایش ؛ ذخیره سازی؛ انتقال و توزیع گاز تحویلی به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی در مقایسه با امدت مشابه ماه گذشته روزانه ۱۰ میلیون مترمکعبی افزایش یافته است .

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به برگزاری سه جلسه کمیته تأمین گاز با حضور مدیران بخش‌های تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، میزان تحویل گاز در استان به طور متوسط روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و هیچ‌گونه محدودیت یا مشکلی در تأمین گاز مشترکان وجود ندارد.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه برای گازرسانی به موکب‌های مراسم تشییع امام شهید افزود: با تصمیم ستاد برگزاری مراسم در فرمانداری مشهد، کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان شرکت گاز، سازمان نظام مهندسی و اتحادیه گازرسانان تشکیل شده است. در این فرآیند، اتحادیه گازرسانان به صورت داوطلبانه و رایگان عملیات لوله‌کشی را انجام می‌دهد، سازمان نظام مهندسی مسئول بررسی و تأیید فنی بصورت رایگان می باشد و شرکت گاز نیز بدون دریافت هزینه، نسبت به تأمین گاز موکب‌ها اقدام می‌کند. موکب‌هایی که خدمات پخت‌وپز ارائه می‌دهند در اولویت گازرسانی قرار دارند.

افتخاری از استقرار حدود ۵۰۰ اکیپ عملیاتی در سراسر استان خبر داد و گفت: بخش عمده این ظرفیت در مشهد مستقر شده است و حدود ۳۰۰ نفر شامل ۲۰۰ امدادگر و ۱۰۰ نفر از نیروهای پشتیبانی، حفاظت و حراست به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت می باشند.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ، این نیروها در قالب اکیپ‌های خودرویی، موتوری و کوله‌ای، متناسب با شرایط دسترسی مناطق مختلف، وظیفه حفظ پایداری جریان گاز را بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: اگرچه این روزها به مناسبت برگزاری مراسم تشیع پیکر مطهر امام شهید، تعطیلات اعلام شده است، اما کارکنان شرکت گاز به دلیل ماهیت خدمت‌رسانی این مجموعه، به‌ویژه در بخش‌های عملیاتی، به صورت شبانه‌روزی در محل کار خود حضور دارند و با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، پایداری جریان گاز و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و زائران را تضمین می‌کنند.

فعالیت ۱۴ پایگاه اهدای خون در خراسان رضوی همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

مصطفی مهدوی ارفع، رئیس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی از آمادگی این اداره کل برای مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: افزایش تعداد پایگاه های انتقال خون، استقرار یک دستگاه اتوبوس سیار در خیابان امام رضا (ع) و پیش بینی پایگاه اهدای خون سیار از جمله تمهیدات اتخاذ شده بدین منظور است.

رئیس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان بیان کرد: هم اکنون ۱۴ پایگاه اهدای خون در استان خراسان رضوی شامل هفت پایگاه در مشهد و هفت پایگاه در سایر شهرستان‌های استان فعال هستند که تمامی این پایگاه‌ها در ایام پیش رو و به ویژه در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهند بود.

وی ادامه داد: اکنون این اداره کل و تمامی پرسنل فنی و اداری با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند تا خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان بدون وقفه تامین شود.

مهدوی ارفع در خصوص ساعت فعالیت پایگاه‌های انتقال خون استان خراسان رضوی در ایام پیش رو بیان کرد: پایگاه‌های اهدای خون حرم مطهر رضوی واقع در صحن پیامبر اعظم(ص) و پایگاه اهدای خون امام رضا(ع) واقع در ابتدای خیابان دانشگاه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر فعال خواهند بود و سایر پایگاه ها شامل پایگاه‌ شهید سلیمانی بین استقلال ۲ و ۴ ، پایگاه شهید کریمی نبش شریعتی ۲۸، پایگاه شهید مالک رحمتی نبش آیت‌الله شیرازی ۳، پایگاه مهر نبش ابوطالب ۳۳ و پایگاه سناباد واقع در انتهای سناباد غربی از ساعت هشت صبح تا ۱۳ ظهر و شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، نیشابور، قوچان، کاشمر و تربت جام از ساعت ۸ الی ۱۲:۳٠ فعال هستند و در صورت نیاز زمان فعالیت آنها تمدید خواهد شد.

رئیس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان افزود: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده، تیم‌های تخصصی و واکنش سریع تشکیل شده‌اند و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین خون سالم و کافی در هر شرایطی پیش‌بینی شده است.وی ادامه داد: بدین منظور یک دستگاه اتوبوس سیار اهدای خون در مقابل پایگاه اهدای خون امام رضا(ع) مستقر خواهد شد که در صورت نیاز روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه فعال خواهد شد.

ویعنوان کرد: علاوه بر این در صورت نیاز و بروز شرایط ویژه، استقرار تیم سیار اهدای خون با ۲۰ تخت خونگیری در مجاورت پایگاه اهدای خون امام رضا(ع) هماهنگ و پیش‌بینی شده است.