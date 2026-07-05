https://mehrnews.com/x3cvBx ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹ کد مطلب 6880262 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹ اجتماع و سوگواری مردم چناران در فراق رهبر شهید چناران- یکصد و بیست و هفتمین اجتماع شبانه چناران و سوگواری در فراق رهبر شهید در چهارراه طالقانی برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6880262 کپی شد مطالب مرتبط مشهد در سوگ رهبر شهید صفآرایی لشکرِ خدمت در خراسان رضوی برای وداع با رهبر شهید اعلام آمادگی مشهدیها برای اسکان زائران رهبر شهید طنین عزاداری به یاد رهبر شهید در قلب اجتماع شبانه آمادهباش تمامقد از دوغارون تا دیار سربداران برای آیین تشییع قائد امت حال و هوای مشهد در روزهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام ۱۰۰۰ زائر بردسکنی برای مراسم تشییع «آقای شهید ایران» به مشهد عزاداری مردم تربتحیدریه در فراق آقای شهید ایران معابر دارای ممنوعیت تردد در روز تشییع رهبر شهید در مشهد اعلام شد برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران مشهد
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