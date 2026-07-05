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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

اجتماع و سوگواری مردم چناران در فراق رهبر شهید

اجتماع و سوگواری مردم چناران در فراق رهبر شهید

چناران- یکصد و بیست و هفتمین اجتماع شبانه چناران و سوگواری در فراق رهبر شهید در چهارراه طالقانی برگزار شد.

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کد مطلب 6880262

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