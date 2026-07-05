خبرگزاری مهر، گروه استان ها –عاطفه وفاییان: در آستانه برگزاری مراسم تشییع، شهرهای مختلف خراسان رضوی به منظور مدیریت موج حضور زائران و فراهم‌آوری امکانات رفاهی و فرهنگی، وارد فاز عملیاتی شده‌اند. جلسات شورای فرهنگ عمومی و کمیته‌های ویژه در این شهرستان‌ها با هدف تقسیم وظایف میان نهادهای اجرایی، آموزشی و مجموعه‌های مردمی برگزار شده تا تمامی ظرفیت‌های موجود از مدارس و مصلی‌ها گرفته تا مساجد و فضاهای عمومی، برای میزبانی آماده شوند.

در شهرستان سبزوار، تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت مسیرهای ورودی و خروجی شهر اتخاذ شده است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسئولیت اسکان زائران به آموزش و پرورش واگذار شده و مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی متولی پذیرایی در محورهای مواصلاتی شده‌اند. با صدور ده‌ها مجوز برای فعالیت موکب‌های مردمی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای طبخ غذا و تأمین نیازهای رفاهی زائران پیش‌بینی شده است.

شهرستان کلات نیز با تمرکز بر مدیریت ناوگان حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی، برنامه‌های خود را برای تسهیل تردد زائران به مشهد مقدس تدوین کرده است. ایجاد موکب‌های بین‌راهی برای ارائه خدمات پزشکی و پذیرایی و همچنین هماهنگی اماکن آموزشی برای اسکان، از جمله اقدامات این شهرستان است که با همکاری هیئات مذهبی و گروههای جهادی در مسیرهای منتهی به مشهد به اجرا درآمده است.

در شهرستان مرزی تایباد با رویکردی بین‌المللی و با هدف استقبال از زائران خارجی، کمیته‌ای ویژه برای مدیریت مرز دوغارون تشکیل داده است. اعزام کاروان‌های مردمی و علما به سمت مشهد در کنار استقرار نیروهای خدمت‌رسان در مرز، نشان‌دهنده ابعاد گسترده تدارکات در این منطقه برای پذیرایی از زائرانی است که از کشورهای همسایه برای شرکت در مراسم تشییع وارد کشور می‌شوند.

اعزام کاروان‌های زائران تایباد و استقرار موکب‌های پذیرایی برای استقبال از زائران افغانستانی

حجت‌الاسلام محمد زنگنه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تشکیل کمیته پیگیری، اقدامات لازم برای اعزام کاروان‌های مردمی شهرستان تایباد به مشهد انجام شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد گفت: بر اساس مصوبات جلسه این کمیته، حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس از مردم شهرستان روز چهارشنبه به سمت مشهد اعزام خواهند شد. همچنین یک اتوبوس ویژه از علمای اهل سنت نیز در همین روز راهی مشهد می‌شود.

وی افزود: در راستای هماهنگی‌های انجام‌شده برای حضور زائران افغانستانی در مراسم پیشِ‌رو، جلسات منظم برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود بین دو هزار و پانصد تا چهار هزار نفر از زائران افغانستانی روز چهارشنبه وارد ایران شوند و روز پنجشنبه در مراسم شرکت کنند.

زنگنه همچنین از آماده‌سازی امکانات لازم در دو موکب بزرگ مستقر در مرز دوغارون خبر داد و گفت: حدود دویست نفر نیرو در این موکب‌ها استقرار یافته‌اند تا پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران افغانستانی را با برنامه‌ریزی کامل انجام دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد تأکید کرد: تمامی هماهنگی‌ها برای استقبال، اسکان و اعزام این زائران به مشهد انجام شده و خدمات‌رسانی با همکاری دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌های مردمی صورت خواهد گرفت.

اقدامات موکب‌ها و نهادهای فرهنگی سبزوار برای تشییع زائران

حجت‌الاسلام مهدی اکبری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی سبزوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کلات برای تشییع آقا یک جلسه‌ای را در شورای فرهنگ عمومی برگزار کردیم و در آن جلسه تقسیم کار انجام شد. اسکان کامل زائران به آموزش و پرورش واگذار شد و موکب‌ها و بخش پذیرایی در ورودی سبزوار از سمت کاهک و داورزن تا درگاه خروجی شهر در شام‌خان به اداره تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سپرده شد. پشتیبانی موکب‌ها نیز با همکاری اداره تبلیغات و فرمانداری انجام می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی سبزوار گفت: برخی موکب‌ها همین حالا در حال راه‌اندازی هستند؛ از جمله موکب کاهک، موکب شام‌گان و موکب پارک بهمن که امروز برای آن مجوز صادر شده و در حال برق‌کشی و تجهیز است. یک موکب بالغ بر ده هزار غذا آماده می‌کند و موکب دیگری حدود شش هزار غذا. مصلای شهر نیز به طور کامل در اختیار اسکان قرار گرفته و مجموعه مکتب‌الشهدا توان اسکان حدود سه هزار نفر را دارد. آموزش و پرورش هم تمام مدارس را طبق همان مصوبه برای اسکان آماده کرده است.

وی گفت: شورای راهبری بانوان تشکیل جلسه داده و بانوان در شاخه‌های مبلغات، نوجوان، رسانه و فعالیت‌های قرآنی پای کار آمده‌اند. موسسات قرآنی و کانون‌های فرهنگی تبلیغی نیز فعال شده‌اند و برنامه‌هایی دارند. در سطح شهر هم برنامه‌های ویژه از جمله آذین‌بندی و سیاه‌پوشی توسط شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی اجرا می‌شود و دیگر ادارات نیز طبق دستور فرماندار همراهی می‌کنند.

اکبری درباره برنامه‌های فرهنگی موکب‌ها بیان کرد: در همه مجموعه‌ها شامل موسسات قرآنی، کانون‌ها و موکب‌ها برنامه صوت، مداحی، برنامه‌های حماسی و رجزخوانی اجرا می‌شود و در طول مسیر تشییع به سمت مشهد فعال خواهند بود.

رئیس تبلیغات اسلامی سبزوار گفت: شورای هماهنگی تبلیغات کار توزیع پرچم، عکس، برچسب‌ها و نوشته‌های خودروها را انجام می‌دهد و سیاه‌پوشی مسیر نیز توسط موکب‌ها و هیئات در حال اجراست.

وی بیان کرد: تعداد مجوزهای صادر شده برای موکب‌ها در داخل شهر تا امروز حدود ۵۴ مجوز بوده و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها افزایش یابد و ورودی شهر هم دارای موکب‌های نوجوان است که اهمیت ویژه دارد.

اکبری گفت: درخواست‌ها برای تأسیس موکب در همه نقاط زیاد است و روند صدور مجوز همچنان ادامه دارد.

اقدامات کلات برای پشتیبانی از زائران مراسم تشییع رهبری

حجت‌الاسلام علی ذوقی چنار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هماهنگی، با توجه به نیاز به تجهیز ناوگان حمل و نقل، برنامه‌ریزی‌هایی برای هماهنگی اتوبوس‌ها با قیمت مناسب جهت انتقال افرادی که توانایی حضور در مراسم تشییع را دارند، به سمت مشهد انجام شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کلات افزود: همچنین در مسیر جاده کلات، به سمت بلوار بهمن در ورودی شهر مشهد و روستاهای اطراف، موکبی برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر شده است که خدماتی نظیر پذیرایی و کمک‌های پزشکی را در این مسیر ارائه می‌دهد. این موکب با مشارکت مردمی و مسجدی فعال شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر این، جهت اسکان و پذیرایی خواهران، یک مرکز در قالب مدرسه هماهنگ شده تا اسکان و نیازهای آنان در مسیر حرکت از کلات به سمت مشهد به‌طور کامل پوشش داده شود. در نهایت، تمامی اقدامات فرهنگی و پشتیبانی توسط هیئات، کانون‌ها ، گروههای جهادی و فعالین فرهنگی کلات با تمرکز بر منطقه و با هدف پشتیبانی از زائران در شهر مقدس مشهد، به صورت هماهنگ با سایر گروه‌های فعال و سازمان‌یافته در حال اجرا است.