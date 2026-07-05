آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل شهری در مشهد همزمان با تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاد اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران و مدیریت سفرهای درونشهری و برونشهری پیشبینی شده است.
دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید ایران در خراسان رضوی بیان کرد: از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه، خدمات مترو و اتوبوس بهصورت رایگان در اختیار زائران قرار میگیرد.
به گفته وی، برای جابهجایی زائران، ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در قالب ۱۷۲ خط، ۱۵۰ دستگاه ون و ۳ خط قطار شهری با ۱۶۰ واگن در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
شاد افزود: برای مدیریت خودروهای شخصی نیز ۷۴ پارکینگ عمومی، ۴۰ پارکینگ خصوصی، ۱۳ پارکسوار و ۴ توقفگاه پیشبینی شده است. وی همچنین از آمادهسازی ۷۵ مجتمع خدماتی و نمازخانه بینراهی و مرمت ۱۷۰ کیلومتر از محورهای منتهی به مشهد خبر داد.
دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید ایران در خراسان رضوی افزود: محدودیت های ترافیکی به صورت مقطعی خواهد بود و اطلاعات دقیق مسیرها و پارکینگ ها از طریق نرم افزارهای «نشان»و «بلد»به صورت برخط در دسترس خواهد بود
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