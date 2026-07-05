به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رسولان عصر یکشنبه در بازدید از روند بازسازی واحدهای آسیبدیده جنگ تحمیلی سوم در بوشهر که مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز حضور داشت، ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندههای خسارت و نحوه اجرای عملیات تعمیر و بازسازی، بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند تعمیر ساختمانهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: رعایت اصول فنی در اجرای تعمیرات، تضمینکننده ایمنی، استحکام و پایداری واحدهای مسکونی خواهد بود.
وی همچنین ضمن ارائه توصیههای فنی به ساکنان و مالکان واحدهای خسارتدیده، هماهنگی مستمر با کارشناسان بنیاد مسکن را از مهمترین عوامل در اجرای صحیح عملیات بازسازی برشمرد و افزود: بهرهگیری از نظر کارشناسان متخصص، ضمن کاهش خسارات احتمالی، کیفیت و دوام ساختمانها را در آینده تضمین میکند.
مدیرکل دفتر فنی، نظارت و ارزیابی امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در ادامه با قدردانی از اقدامات انجامشده در استان بوشهر، راهاندازی ستاد بازسازی جنگ توسط بنیاد مسکن استان بوشهر را اقدامی ارزشمند در راستای تسریع و تسهیل خدماترسانی به مردم آسیبدیده دانست و اظهار کرد: تشکیل این ستاد نشاندهنده نگاه ویژه و مدیریت جهادی در پیگیری روند بازسازی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
رسولان همچنین در ادامه سفر خود به استان بوشهر، از روند اجرای پروژه بزرگ دهکده شهری در روستای لیلک از توابع شهرستان تنگستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح و روند پیشرفت عملیات عمرانی آن قرار گرفت.
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