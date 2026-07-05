اعزام اورژانس آذربایجان شرقی به سه شهر میزبان مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید قدیمی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از روز چهارشنبه تا پایان مراسم، نیروهای اورژانس آذربایجان شرقی به‌صورت شبانه‌روزی در مسیرهای تبریز، تهران، مشهد و قم مستقر بوده و خدمات فوریت‌های پزشکی را به شرکت‌کنندگان و عزاداران ارائه می‌کنند.

وی افزود: در این مأموریت، پنج دستگاه آمبولانس مجهز، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، سه خودروی پشتیبانی و فنی و یک تیم هماهنگ‌کننده عملیاتی به مناطق مأموریتی اعزام شده‌اند تا پوشش کامل خدمات امدادی و درمانی را بر عهده داشته باشند.

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی با اشاره به مشارکت دیگر بخش‌های حوزه سلامت گفت: همزمان گروه‌های بهداشت و پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز خدمات بهداشتی و درمانی لازم را به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه می‌کنند.

قدیمی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی، پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی پایگاه‌های اورژانس استان برای ارائه خدمات احتمالی به‌صورت کامل فعال هستند.