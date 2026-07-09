انتقال هوایی دختر ۹ ساله دچار قطع عضو از بناب به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی صبح پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه در روستای هرگلان از توابع شهرستان عجبشیر رخ داد و در پی آن، یک دختر ۹ ساله از ناحیه بازو دچار آمپوتاسیون شد.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس جوانقلعه، با توجه به ضرورت انتقال سریع مصدوم به مرکز تخصصی، هماهنگیهای لازم میان اورژانس هوایی آذربایجان شرقی و اورژانس بناب انجام شد.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به آماده نبودن پد بالگرد عجبشیر، عملیات انتقال از طریق پد بالگرد بناب انجام شد و مصدوم با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.
قدیمی با اشاره به اقدامات تخصصی انجامشده در این مأموریت گفت: عضو قطعشده نیز مطابق پروتکلهای استاندارد نگهداری و انتقال عضو، با رعایت کامل شرایط لازم برای افزایش احتمال پیوند، همزمان با مصدوم به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال یافت تا روند درمان در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
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