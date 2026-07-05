https://mehrnews.com/x3cvBm ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6880253 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ بازدید استاندار مرکزی از محل اسکان زائران سرزمین آفتاب در تهران اراک- در این ویدئو بازدید استاندار مرکزی از محل اسکان زائران سرزمین آفتاب در تهران را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6880253 کپی شد مطالب مرتبط حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید تجلی پیوند امت با ولایت است روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت مشارکت ۵۰ هزار نفری مردم مرکزی در تشییع رهبر شهید نماد انسجام ملی است برچسبها تهران استاندار مرکزی تشییع رهبر شهید انقلاب
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