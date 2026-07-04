مشارکت ۵۰ هزار نفری مردم مرکزی در تشییع رهبر شهید نماد انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر شنبه در آیین بدرقه کاروان ۷۰۰۰ نفره مردم شریف شهرستان اراک جهت حضور در مراسم وداع با امام شهید ایران اظهار کرد: با وجود پیشبینی تمهیدات لازم برای تأمین رفاه شرکتکنندگان، به دلیل گرمای تابستان و حجم بالای جمعیت، احتمال بروز برخی محدودیتها وجود دارد که از مردم بابت آن عذرخواهی میشود.
وی افزود: حضور پرشور مردم استان در تهران، قم و سایر نقاط، نمادی از وفاداری، انسجام و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی است و این حضور میتواند پیام روشنی از همبستگی ملی به همراه داشته باشد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مراسم بزرگداشت و حضور گسترده مردم استان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب با مشارکت ۵۰ هزار نفری شهروندان مرکزی برگزاری خواهد شد.
وی ادامه داد: با هدف ساماندهی حضور شرکتکنندگان، حدود ۱۵ هزار نفر از طریق ثبتنام سازمانیافته و ۳۵ هزار نفر نیز با بهرهگیری از ظرفیت حملونقل استان در این مراسم اعزام و مشارکت خواهند داشت.
استاندار مرکزی تاکید کرد: علاوه بر این، موکبهایی از استان مرکزی نیز در مشهد مقدس در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
وی افزود: مجموعه سپاه و بسیج مسئولیت اصلی پشتیبانی و ساماندهی اجرایی مراسم را برعهده دارند و سایر دستگاههای اجرایی نیز در راستای خدمترسانی به مردم برای برگزاری منظم و ایمن آیین مشارکت میکنند.
زندیهوکیلی بیان کرد: مردم استان مرکزی همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی پیشگام بودهاند و حضور گسترده آنان، نشانه ادای دین به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی گفت: این حضور گسترده، علاوه بر تجلی وحدت و همدلی اجتماعی، نشاندهنده پایبندی عمیق مردم به ارزشهای دینی و ملی و استمرار همراهی آنان با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
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