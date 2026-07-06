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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

ترافیک سنگین در آزادراه قم–تهران و محور هراز

ترافیک سنگین در آزادراه قم–تهران و محور هراز

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قم–تهران (محدوده بهشت زهرا) و محور هراز (محدوده سه‌راهی چلاو) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قم–تهران، محدوده بهشت زهرا، سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور هراز، هر دو مسیر ، محدوده سه‌راهی چلاو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیمه سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند

سرهنگ محبی به رانندگان توصیه کرد پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را بررسی کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک تا حد امکان خودداری کنند.

کد مطلب 6880514

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