https://mehrnews.com/x3cvFv ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ کد مطلب 6880407 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ صد و بیست هفتمین شب تجلی وحدت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو صد و بیست هفتمین شب تجلی وحدت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6880407 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و هفتمین شب دلتنگی مردم اراک برای رهبر شهید و بیعت با ولایت اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی برچسبها محلات تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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