https://mehrnews.com/x3cvSj ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸ کد مطلب 6880937 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸ دلدادگی اراکیها در مراسم «وداع با رهبر شهید» در تهران اراک- در این ویدئو دلدادگی اراکیها در مراسم «وداع با رهبر شهید» در تهران را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6880937 کپی شد مطالب مرتبط شهادت رهبر شهید آغاز فصل جدید استقامت و تداوم مسیر حق طلبی است صد و بیست هفتمین شب تجلی وحدت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه آیین «وداع با قائد شهید امت» در اراک برچسبها اراک تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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