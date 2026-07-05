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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۹

مردم ضیاءآباد در آیین تشییع امام شهید حاضر می‌شوند

مردم ضیاءآباد در آیین تشییع امام شهید حاضر می‌شوند

قزوین- مردم متدین و انقلابی ضیاءآباد برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید یکشنبه شب راهی تهران شدند.

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کد مطلب 6880411

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