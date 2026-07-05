https://mehrnews.com/x3cvFz ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۹ کد مطلب 6880411 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۹ مردم ضیاءآباد در آیین تشییع امام شهید حاضر میشوند قزوین- مردم متدین و انقلابی ضیاءآباد برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید یکشنبه شب راهی تهران شدند. دریافت 14 MB کد مطلب 6880411 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگان آقای شهید ایران در راه تهران اعزام ۲۳ اتوبوس از گلپایگان برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اعزام کاروان مردمی زائران رهبر شهید در رامسر برچسبها اعزام زائران تشییع رهبر شهید انقلاب ضیاء آباد
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