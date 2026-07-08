https://mehrnews.com/x3cwJt ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۰ کد مطلب 6882954 استانها قزوین استانها قزوین ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۰ ۱۲۹ شب پایداری و حماسه در ضیاءآباد ضیاءآباد- صد و بیست و نهمین شب حماسه با حضور مردم ضیاءآباد در خیابان برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6882954 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد در شب ۱۲۷؛ جلوهای دیگر از حضور پرشور مردم مردم ضیاءآباد در آیین تشییع امام شهید حاضر میشوند ضیاءآباد در یکصد و بیستوششمین شب؛ مردم همچنان در صحنه حضور ضیاءآباد در شب ۱۲۵؛ مردم بار دیگر در اجتماع شبانه گرد هم آمدند برچسبها تجمع مردمی ضیاء آباد جنگ رمضان
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