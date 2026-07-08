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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۰

۱۲۹ شب پایداری و حماسه در ضیاء‌آباد

۱۲۹ شب پایداری و حماسه در ضیاء‌آباد

ضیاء‌آباد- صد و بیست و نهمین شب حماسه با حضور مردم ضیاءآباد در خیابان برگزار شد.

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کد مطلب 6882954

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