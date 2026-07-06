به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی‌آبادی اظهار کرد: با توجه به حضور میلیونی زائران و مجاوران در مراسم قائد امت و تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در این روز، قرار بر این است که مراسم در هر چهار ورودی حرم برگزار شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: مسیر اول تشییع و وداع با قائد امت از بلوار فرودگاه از میدان پرواز شروع می‌شود و تا میدان ۱۵ خرداد ادامه دارد، در صورتی که امکان باشد به سمت حرم مطهر ادامه پیدا می‌کند، در حرم مطهر مراسم خاکسپاری و تدفین و قبل از آن نیز نماز برگزار می‌شود. مسیرهای دیگر در طول بلوار قرنی از میدان فردوسی تا حرم مطهر، در طول بلوار طبرسی از پل فجر تا حرم مطهر و در طول خیابان نواب و مصلی از میدان مصلی تا حرم مطهر است..

وی ادامه داد: معابر فرعی منتهی به این مسیرها بلوار فرودگاه، خیابان امام رضا (ع)، خیابان قرنی، خیابان شیرازی، خیابان طبرسی و همچنین بلوار مصلی و خیابان نواب از روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) از ساعت ۱۴ از تقاطع اول به سمت معبر در هر دو مسیر زوج و فرد توسط موانع فیزیکی و نیوجرسی مسدود می‌شود. از ساعت ۲۴ به بعد نیز انسداد معابر اصلی انجام خواهد شد تا ما بتوانیم پاکسازی معابر را انجام دهیم.

موسی آبادی اضافه کرد: ساکنان، کسبه و بازاریان می‌توانند تا سه‌شنبه ساعت ۱۷ در این معابر تردد داشته باشند بعد از آن دیگر امکان تردد و توقف وجود ندارد و از ساعت ۱۲ شب به بعد هر خودرویی در محل پارک باشد، به پارکینگ منتقل خواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در خصوص اعمال محدودیت ترافیکی در ورودی‌های شهر مشهد تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که روان‌سازی ترافیک انجام شود و هیچ محدودیتی در ورودی‌های شهر اعمال نکنیم، اما اگر بار ترافیکی بسیار سنگین شده و گره ترافیکی ایجاد شود، محدودیت مقطعی اعمال خواهد شد.