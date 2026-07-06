به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک اظهار عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اجرای طرح ویژه خدمات حملونقل عمومی، تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را برای انتقال زائران و شهروندان به محل برگزاری مراسم به کار گرفته است.
وی گفت: در قالب این برنامه، ۳۲ خط اتوبوسرانی شهر قم با حداکثر ظرفیت در مدار خدمترسانی قرار خواهند گرفت تا جابهجایی شرکتکنندگان در این مراسم با سهولت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: علاوه بر ناوگان فعال شهری، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس بینشهری نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت و برای تقویت خدماترسانی، ظرفیت بخش خصوصی نیز به کار گرفته شده است.
وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی در کنار ناوگان شهرداری برای پوشش نیازهای حملونقل پیشبینی شدهاند و همچنین یکهزار دستگاه اتوبوس از شهرهای مختلف کشور برای حضور در این عملیات اعلام آمادگی کردهاند.
خدمات حملونقل برای مردم رایگان است
نیک گفت: در صورت تأمین کامل ناوگان پیشبینیشده، در مجموع نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از صبح روز دوشنبه تا پایان مراسم، خدمات جابهجایی رایگان به زائران و شهروندان ارائه خواهند کرد.
وی افزود: برنامهریزی انجامشده با هدف تسهیل حضور گسترده مردم در مراسم و کاهش مشکلات تردد صورت گرفته و همه ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف به میدان آمده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تصریح کرد: در راستای اجرای روان طرح ترافیکی، مسیر بلوار شهید سردار سلیمانی به صورت ویژه به تردد ناوگان اتوبوسرانی اختصاص یافته و ورود خودروهای شخصی به این محور ممنوع خواهد بود.
وی گفت: این تمهیدات با هدف افزایش سرعت جابهجایی مسافران و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی در محدوده مراسم اتخاذ شده است.
قم- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از پیشبینی بهکارگیری حدود یکهزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی رایگان زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک اظهار عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اجرای طرح ویژه خدمات حملونقل عمومی، تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را برای انتقال زائران و شهروندان به محل برگزاری مراسم به کار گرفته است.
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