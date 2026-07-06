https://mehrnews.com/x3cvG6 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۶ کد مطلب 6880437 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۶ دسته عزاداری دلگانی ها همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با آیین تشییع پیکر رهبر شهید، دسته روی عزاداری برگزار کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 6880437 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم دلگان در صد و بیست و ششمین شب حضور در مراسم تشییع رهبر شهید نمایش وحدت امت اسلامی است ۱۲۴ شب ایستادگی در «دلگان» برچسبها شهرستان دلگان دسته عزاداری تشییع رهبر شهید انقلاب
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