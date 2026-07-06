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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۶

دسته عزاداری دلگانی ها همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید

دسته عزاداری دلگانی ها همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید

دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با آیین تشییع پیکر رهبر شهید، دسته روی عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6880437

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