https://mehrnews.com/x3cvFV ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴ کد مطلب 6880428 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴ اجتماع مردم دلگان در صد و بیست و ششمین شب دلگان- مردم شهر دلگان در صد و بیست و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 31 MB کد مطلب 6880428 کپی شد مطالب مرتبط اعزام گروه های جهادی دلگان برای خدمات رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید دسته عزاداری دلگانی ها همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید حضور در مراسم تشییع رهبر شهید نمایش وحدت امت اسلامی است ۱۲۴ شب ایستادگی در «دلگان» برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
نظر شما