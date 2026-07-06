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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

مردم دلگان عازم مشهد مقدس شدند

مردم دلگان عازم مشهد مقدس شدند

دلگان- جمعی از مردم دلگان در قالب کاروان برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد شدند.

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کد مطلب 6880978

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