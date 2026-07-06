https://mehrnews.com/x3cvT8 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ کد مطلب 6880978 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ مردم دلگان عازم مشهد مقدس شدند دلگان- جمعی از مردم دلگان در قالب کاروان برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد شدند. دریافت 24 MB کد مطلب 6880978 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در روستای اسفند شهرستان دلگان دسته عزاداری دلگانی ها همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید اجتماع مردم دلگان در صد و بیست و ششمین شب برچسبها شهرستان دلگان رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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