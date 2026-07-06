ارائه خدمات سلامت به ۳۳ هزار و ۷۹۸ نفر در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی افزود: بامشارکت و همراهی ۲۵۰۰ نفر از کارشناسان اورژانس استان تهران، بخش خصوصی و بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح تاکنون، خدمات گستردهای را به زائران و شرکتکنندگان در این رویداد جهانی ارائه نموده است.
وی گفت: بر اساس آمار، در بخش خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی مراسم وداع، مجموعاً ۱۵ هزار و ۹۸۹ مورد خدمت به زائران ارائه شده که از این تعداد، ۹۶ بیمار پس از دریافت اقدامات درمانی جهت ادامه روند درمان به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.
توکلی ادامه داد: همچنین برای نخستین بار در کشور و با برنامهریزی و پیگیری اورژانس استان تهران، انتقال ریلی بیماران در این مراسم عملیاتی شد. در حوزه اورژانس هوایی نیز ۱۷ سورتی پرواز با هدف تسریع در ارائه خدمات درمانی و امدادی به مردم انجام شد.
وی افزود: در مجموع تاکنون ۳۳ هزار و ۷۹۸ نفر، از خدمات حوزه سلامت در مراسم وداع و تشییع قائد شهید بهرهمند شدهاند.
توکلی با اشاره به انجام دو مورد احیای قلبی ریوی (CPR) توسط تیمهای عملیاتی، گفت: خوشبختانه با برنامهریزی دقیق، استقرار مناسب نیروها و تجهیزات، هماهنگی مطلوب میان دستگاههای امدادی و درمانی و تلاش شبانهروزی خدمتگزاران حوزه سلامت، تاکنون هیچگونه فوتی و صدمات جانی در این مراسم گزارش نشده است.
وی تأکید کرد: اورژانس استان تهران، تا پایان مراسم تشییع در کنار هموطنان بوده و با آمادگی کامل نسبت به ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و امدادی اقدام خواهد کرد.
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