جوان ۲۰ ساله در زاینده رود غرق شد؛یک فوتی و ۱۴ مصدوم در ۴ تصادف

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح حوادث رخ‌داده در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای حوادث ترافیکی و غیرترافیکی، نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل‌های اعلام شده اعزام شدند تا اقدامات لازم را برای آسیب‌دیدگان انجام دهند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در تشریح نخستین حادثه ویژه اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۳۹ امروز، گزارشی از غرق‌شدگی یک جوان ۲۰ساله در منطقه باباشیخ‌علی (فلکه قایق‌رانی) در شهرستان لنجان دریافت شد.

وی ادامه داد: یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد؛ این جوان که دچار ایست قلبی-تنفسی شده بود، علیرغم انجام عملیات احیا توسط کارشناسان اورژانس و انتقال به مرکز درمانی شهدای لنجان، جان خود را از دست داد.

تصادف موتورسیکلت و کامیون در زیار اصفهان

عابدی در خصوص حادثه دوم در ساعت ۱۶:۳۰ گفت: در بلوار شهید سلیمانی زیار (نرسیده به پمپ بنزین)، تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون به مرکز گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: این حادثه ۳ مصدوم شامل یک مرد، یک زن و یک کودک دختر ۳ ساله برجای گذاشت که همگی توسط یک واحد امدادی به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

وی افزود: در ساعت ۱۷:۲۸ امروز نیز در شهرستان شاهین‌شهر و در محدوده حاجی‌آباد مقابل خیابان جهاد، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت رخ داد. در این حادثه ۳ مرد مصدوم شدند که جهت ادامه درمان به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر انتقال یافتند.

تصادفات منجر به فوت و مصدومیت در اصفهان

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به دو حادثه ترافیکی دیگر در شهر اصفهان گفت: در ساعت ۱۸:۱۳، تصادف موتورسیکلت با عابر در خیابان جی، سه‌راهی شهید رجایی به سمت اریسون رخ داد که متأسفانه یک مرد ۲۲ ساله (راکب موتورسیکلت) در این حادثه جان باخت و یک نوجوان ۱۶ ساله (عابر) مصدوم شد. برای این حادثه ۲ واحد امدادی به محل اعزام شدند و مصدوم به بیمارستان فارابی منتقل شد.

عابدی به آخرین حادثه امروز اشاره کرد و افزود: در ساعت ۱۸:۲۴، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری پراید در فلکه احمدآباد (ابتدای خیابان بزرگمهر) گزارش شد.

وی ادامه داد: این حادثه ۳ مصدوم (یک زن و دو دختر ۵ و ۷ ساله) به همراه داشت که توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند.