پیکر رهبر شهید پس از تشییع با بالگرد بر فراز مسیر حرکت داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگاران، به زائران توصیه کرد که در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بمانند و آرامش خود را حفظ کنند.

در جریان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، سردار حسن‌زاده با اشاره به مسیرهای دسترسی برای خودروهای شخصی، گفت: تمام خیابان‌هایی که از شمال به جنوب می‌آیند و به خیابان‌های اصلی انقلاب و آزادی ملحق می‌شوند، به عنوان مسیرهای دسترسی مشخص شده‌اند.

وی افزود: پلیس راه و راهور در حال کنترل ترافیک هستند تا پارک خودروها در محل‌های مشخص انجام شود. زائران باید یک مسیر کوتاه را پیاده طی کنند تا به محور اصلی تشییع برسند و از نزدیک شدن خودروها به محور اصلی خودداری کنند.

سردار حسن‌زاده همچنین تأکید کرد: پس از رسیدن به نقطه پایانی، پیکر مطهر با بالگرد در مسیر تشییع عبور داده خواهد شد. لذا مردم نگران نباشند و همچنان در خیابان‌ها بمانند تا بتوانند از نورانیت پیکر مطهر بهره‌مند شوند.

وی از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کرده و با نظم حرکت کنند تا همه بتوانند از این مراسم بهره‌مند شوند. سردار حسن‌زاده همچنین از حضور پرشور مردم و خانواده شهیدان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این مراسم با شکوه برگزار شود.