امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش، در حاشیه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، در گفتگو با خبرنگار مهر، از حماسهآفرینی مردم ایران و تأثیر آن بر بیداری جامعه بینالمللی سخن گفت.
وی اظهار داشت: واقعاً مردم ایران یک حماسه بزرگ آفریدند. این حماسه انشاءالله به گونهای خواهد بود که همچون نهضت عاشورا، باعث بیداری جامعه شود.
وی افزود: امیدواریم این حماسه به بیداری جامعه بینالمللی منجر شود و ملتهای مستضعف و آزاده جهان در مقابل ظلم و استکبار، همانند ملت ایران، قیام کنند و ریشه ظلم و استکبار را برکنند.
سخنگوی ارتش با تأکید بر اهمیت این حماسه، از مردم خواست تا در راستای تحقق این اهداف، همبستگی و اتحاد خود را حفظ کنند.
نظر شما