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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

سخنگوی ارتش:حماسه مردم ایران می‌تواند بیداری جهانی به همراه داشته باشد

سخنگوی ارتش:حماسه مردم ایران می‌تواند بیداری جهانی به همراه داشته باشد

سخنگوی ارتش با بیان اینکه مردم ایران در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید یک حماسه بزرگ آفریدند تاکید کرد: این حماسه ان‌شاءالله به گونه‌ای خواهد بود که همچون نهضت عاشورا، باعث بیداری جامعه شود.

امیر اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش، در حاشیه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، در گفتگو با خبرنگار مهر، از حماسه‌آفرینی مردم ایران و تأثیر آن بر بیداری جامعه بین‌المللی سخن گفت.

وی اظهار داشت: واقعاً مردم ایران یک حماسه بزرگ آفریدند. این حماسه ان‌شاءالله به گونه‌ای خواهد بود که همچون نهضت عاشورا، باعث بیداری جامعه شود.

وی افزود: امیدواریم این حماسه به بیداری جامعه بین‌المللی منجر شود و ملت‌های مستضعف و آزاده جهان در مقابل ظلم و استکبار، همانند ملت ایران، قیام کنند و ریشه ظلم و استکبار را برکنند.

سخنگوی ارتش با تأکید بر اهمیت این حماسه، از مردم خواست تا در راستای تحقق این اهداف، همبستگی و اتحاد خود را حفظ کنند.

کد مطلب 6880544
هادی رضایی

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