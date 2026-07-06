پاکمهر: مشهد در روز تشییع صحنه نمایش همدلی و وفاق ملت ایران خواهد بود

سیدمحمد پاکمهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت «رهبر شهید» و اعضای خانواده ایشان، این رخداد را جلوه‌ای از ایثار و فداکاری در راه آرمان‌های الهی و اسلامی دانست.

وی افزود: شهادت این خاندان، نمونه‌ای ماندگار از جان‌فشانی در مسیر ارزش‌های دینی و انقلابی است و نام و یاد آنان به عنوان الگویی از ایثار در تاریخ ثبت خواهد شد.

پاکمهر با دعوت از مردم برای حضور در آیین تشییع و تدفین در مشهد مقدس، افزود: این حضور صرفاً شرکت در یک مراسم سوگواری نیست، بلکه جلوه‌ای از همبستگی، استقامت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی ادامه داد: حضور پرشور مردم در این آیین، پیام روشنی از وحدت، انسجام و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی به جهانیان منتقل خواهد کرد.

وی با دعوت از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، برای حضور در این مراسم، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در آیین تشییع، تجدید میثاق با فرهنگ ایثار، مقاومت و وحدت ملی است و مشهد مقدس در این روز، صحنه نمایش همدلی و وفاق ملت ایران خواهد بود.