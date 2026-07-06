آبانِ ماندگار؛ روایتی از آخرین سفر رهبر شهید انقلاب به استان سمنان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بعضی سفرها تنها در تقویم ثبت نمی‌شوند؛ در حافظه جمعی یک سرزمین ماندگار می‌شوند. آخرین سفر رسمی رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سمنان در هفدهم آبان‌ماه ۱۳۸۵، از همان سفرهایی است که با گذشت نزدیک به دو دهه، هنوز نام آن، خاطره روزهای پرشور استقبال مردم را زنده می‌کند؛ روزهایی که خیابان‌های سمنان، شاهرود و دیگر شهرهای استان، صحنه حضور گسترده مردمی بود که برای دیدار رهبر خود ساعت‌ها انتظار کشیدند.

استان سمنان برای رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها مقصدی در سفرهای استانی نبود؛ دیاری با پیشینه‌ای غنی در فرهنگ، عرفان و دیانت که نام آن با شخصیت‌هایی چون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، علاءالدوله سمنانی و ده‌ها عالم و اندیشمند برجسته گره خورده است.

همین شناخت عمیق در نخستین سخنان ایشان نیز آشکار شد؛ آنجا که مردم استان را یادگار «کهن‌ترین فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی» خواندند؛ تعبیری که برای مردم سمنان، نشانه توجه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به هویت تاریخی این خطه بود.

سفری که در حافظه مردم استان سمنان ماندگار شد

سفر آبان ۱۳۸۵ نتیجه هفته‌ها انتظار مردم استان بود. از مدت‌ها پیش، مساجد، هیئت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و گروه‌های مردمی برای استقبال آماده شده بودند.

صبح روز سفر، خیابان‌ها از ساعات اولیه مملو از جمعیت شد؛ خانواده‌ها همراه کودکان، سالمندان و جوانان در مسیر حرکت کاروان حضور یافتند تا تنها برای لحظه‌ای رهبر انقلاب را از نزدیک ببینند. همین حضور پرشور، آن سفر را به یکی از ماندگارترین خاطرات مردم استان تبدیل کرد.

اکنون و همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بازخوانی آن سفر، تنها مرور یک خاطره نیست؛ بلکه مرور بخشی از تاریخ معاصر استان سمنان است؛ حضوری که هنوز در ذهن بسیاری از مردم زنده مانده است.

روایت رهبر شهید انقلاب اسلامی از استقلال و ریشه‌های دشمنی با ایران

رهبر شهید انقلاب اسلامی در سفر به سمنان و شاهرود، علاوه بر تجلیل از پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، درباره جایگاه مردم در پاسداری از انقلاب اسلامی، ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان و آینده ملت ایران سخن گفتند. ایشان ضمن اشاره به مفاخر علمی، فرهنگی و عرفانی استان، مردم این دیار را وارثان تمدنی ریشه‌دار معرفی و بر نقش هویت فرهنگی در پیشرفت جامعه تأکید کردند.

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان ایشان، تبیین ریشه‌های دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با جمهوری اسلامی ایران بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند این دشمنی نه به دلیل اختلافات مقطعی، بلکه ناشی از استقلال‌خواهی ملت ایران است؛ ملتی که تصمیم گرفته سرنوشت خود را به دست بگیرد و منابع و ظرفیت‌هایش را در اختیار بیگانگان قرار ندهد.

ایشان در این باره فرمودند: ما در سطح بین‌المللی دشمنانی داریم... همان کسانی که مایل هستند ملت‌ها در پنجه اقتدار آنها زندگی کنند؛ نفتشان مال آنها باشد، مسشان مال آنها باشد، اورانیومشان مال آنها باشد، نیروی انسانی‌شان مال آنها باشد و بازارشان در اختیار آنها باشد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین منشأ این تقابل را خواست ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود دانستند و افزودند: وقتی می‌بینند یک ملتی خودش سرنوشت خود را به دست می‌گیرد، طبیعی است که تحملش برای آنها دشوار می‌شود و دشمنی آغاز می‌شود.

میراث ماندگار یک سفر؛ از هویت فرهنگی تا حافظه تاریخی مردم

در کنار مباحث سیاسی، ایشان بر نقش مردم در حفظ عزت و اقتدار کشور نیز تأکید کردند و سرمایه اصلی جمهوری اسلامی را اعتماد و حضور مردم دانستند؛ سرمایه‌ای که به اعتقاد ایشان، زمینه عبور کشور از دشواری‌ها را فراهم می‌کند.

توجه ویژه به پیشینه فرهنگی و مذهبی استان سمنان نیز از دیگر ویژگی‌های این سفر بود. یادکرد از مفاخر علمی و عرفانی این دیار و تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی استان، برای مردم سمنان این پیام را داشت که سرمایه اصلی این سرزمین، هویت فرهنگی و دینی آن است؛ هویتی که می‌تواند پشتوانه پیشرفت و تعالی آینده باشد.

شاید به همین دلیل است که آبان ۱۳۸۵ برای مردم سمنان تنها یادآور یک سفر رسمی نیست؛ بلکه خاطره روزهایی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی با نگاهی صمیمانه و امیدبخش، از فرهنگ، عزت، استقلال و آینده ملت ایران سخن گفتند. سخنانی که با گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان در حافظه تاریخی مردم این استان زنده مانده و به عنوان بخشی از روایت ماندگار آن سفر تاریخی بازخوانی می‌شود.

بازخوانی سفر آبان ۱۳۸۵ بخشی از سرمایه معنوی و تاریخی دارالمرحمه

امروز، در روزهایی که ایران اسلامی در سوگ شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، قائد شهید امت بزرگ و مقتدر ایران، عزادار است، بازخوانی سفر آبان ۱۳۸۵ به استان سمنان تنها مرور یک رویداد تاریخی نیست؛ بلکه رجوع به بخشی از میراث فکری، فرهنگی و انقلابی شخصیتی است که عمر خود را در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی سپری کرد و سرانجام نیز در همین راه به فیض شهادت نائل آمد. خاطره آن حضور صمیمانه و سخنان ماندگار، امروز برای مردم سمنان رنگ و بویی دیگر یافته و بیش از گذشته در حافظه جمعی این دیار طنین‌انداز شده است.

شاید راز ماندگاری آن سفر نیز در همین باشد؛ اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی، علاوه بر دیدار با مردم، از هویت تاریخی این سرزمین، ظرفیت‌های فرهنگی آن و آینده ملت ایران سخن گفتند و تصویری از امید، اقتدار و خودباوری ترسیم کردند که گذر زمان از ارزش آن نکاست.

اکنون، مردم استان سمنان همانند دیگر نقاط کشور، در کنار سوگواری برای شهادت قائد شهید امت، آن سفر و آن بیانات را به عنوان بخشی از سرمایه معنوی و تاریخی خود گرامی می‌دارند؛ سرمایه‌ای که همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای ایران اسلامی خواهد بود.