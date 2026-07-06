حضور میلیونی ملت ایران در مراسم تشییع، پیام صریح بیعت با رهبری است

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبری، از ماهیت متفاوت حضور مردم در این مراسم سخن گفت و آن را فراتر از یک مراسم سنتی و عزاداری دانست.

سنگدوینی با اشاره به حجم عظیم جمعیت در مصلای تهران و مسیرهای تشییع، اظهار کرد: آنچه شاهد آن هستیم، صرفاً یک مراسم وداع نیست؛ بلکه مردم با حضور خود آمده‌اند تا اعلام کنند مسیر رهبری را با تمام توان ادامه خواهند داد. این حضور میلیونی، پیامی است که به آینده اشاره دارد و نشان می‌دهد ملت ایران آماده است تا در کنار یاران حق، در مسیر حق و با ظهور حضرت حجت (عج) ایستادگی کند.

وی با اشاره به حجم بی‌سابقه جمعیت در مسیرهای انقلاب، فردوسی و آزادی، خاطرنشان کرد: ازدحام جمعیت چنان بود که ستاد تشییع ناچار شد مسیر حرکت پیکر مطهر را تغییر دهد تا بتواند از میان توده‌های مردم عبور کند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در ادامه افزود: این مراسم، نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان است. آنچه مردم امروز به نمایش گذاشتند، در واقع تبلورِ عزت، اقتدار و استقلالی است که رهبری فقید برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد؛ همان استدلالی که باعث شد ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی همچون آمریکا و متحدانش ایستادگی کند. این اقتدار چنان در دل ملت‌های منطقه، به‌ویژه مردم عراق، جای کرده است که آن‌ها نیز خواهان تشییع پیکر ایشان در کربلا و نجف هستند.

سنگدوینی با تأکید بر ویژگی مذهبی و ملی این تجمع، خاطرنشان کرد: مردم ایران را نباید با معیارهای دشمن شناخت. همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود، این ملت ملتِ امام حسین (ع) است. حضور گسترده شیعیان، سنی‌ها و تمامی اقوام از سراسر کشور در این مراسم، نشان داد که جمهوری اسلامی برخاسته از اراده‌ی واحد یک ملت است. مردم از تمامی نقاط ایران، از جمله استان گلستان، با حضور پرشور خود ثابت کردند که در برابر تزلزل، همواره پای کار و مقاوم هستند.

نماینده مجلس با ابراز قدردانی از تلاش‌های ستاد تشییع و همچنین نقش پررنگ رسانه‌ها در پوشش این رویداد تاریخی، گفت: پوشش تصویری و خبری این حجم از جمعیت، که گمان می‌رود حتی از ۲۰ میلیون نفر فراتر رود، حقایق بزرگ این ملت را به گوش جهانیان رساند که می‌توان گفت رسانه نقش خود را به خوبی انجام دادند.