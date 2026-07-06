https://mehrnews.com/x3cvLB ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ کد مطلب 6880657 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در رشت رشت-در این ویدئو، تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در رشت را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: هما اکبری کد مطلب 6880657 کپی شد مطالب مرتبط پیوند عمیق ملت با رهبر شهید در مراسم تشییع شاهرود در سوگ «آقای شهید ایران»؛ تشییع نمادین با فریادهای خونخواهی وداع آیتالله جنتی یار دیرین امام و رهبری با «قائد شهید امت» سفر عشق به دارالمجاهدین؛ وداع با رهبری که دلها را برد راشا تودی:جمعیت در تشییع «بی سابقه» است/ درتهران جای سوزن انداختن نیست حضور میلیونی ملت ایران در مراسم تشییع، پیام صریح بیعت با رهبری است جابجایی ۵ میلیون مسافر با ناوگان اتوبوسرانی تهران در آیین وداع برچسبها تجمع مردمی وداع با رهبر شهید انقلاب شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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