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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در رشت

تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در رشت

رشت-در این ویدئو، تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در رشت را مشاهده می کنید.

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فیلم: هما اکبری

کد مطلب 6880657

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