دیارمیرزا میعادگاه تجدید عهد با رهبر شهید؛ مردم همچنان میدان دار هستند

خبرگزاری مهر، گروه استانها- هما اکبری: در روزهایی که ایران اسلامی در سوگ از دست دادن یکی از بزرگترین ستون های انقلاب اسلامی به سوگ نشسته و پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مسیر بدرقه و تشییع از تهران تا مشهد مقدس، با شور و اشکِ میلیونی مردم وداع می شود، میدان شهدای ذهاب رشت نیز به کانون وفاداری و تجدید میثاق امت با آرمان های والای ولایت تبدیل شده است.

مردمی که از جای جای استان گیلان خود را به این میدان رسانده اند، با حضور پرشور خود، بار دیگر اثبات کردند که راهی را که با خون شهیدان آبیاری شده، هرگز رها نخواهند کرد.

ستون استواری که در طوفان ها خم نشد

رهبر شهید انقلاب اسلامی، تنها یک فرمانده نبود؛ او ستون استواری بود که در میانه تلاطم های تاریخی، لنگرگاه آرامش امت باقی ماند.

شخصیت ایشان، تلفیقی از ساده زیستی بی پروا و صلابتی بود که در برابر طوفان های جهانی، کمر خم نکرد. او مردی بود که میان توده های مردم و جایگاه والای ولایت، پلی از جنس عدالت و صداقت زد و حضورش، معنای دیگری به مفهوم «پدر جامعه» بخشید.

از همان نخستین دیدارها در گیلان در سال ۱۳۸۹ تا روزهای سخت مقاومت، او همواره همان مایه امید و همان راهنمای بیدار بود که با نگاهی نافذ، مسیر شکوفایی امت را از میان تاریکی ها باز می شناخت.

میدانی که برای وداع با پدر، میزبان شد

امروز، میدان شهدای ذهاب رشت، شاهد صحنه ای بود که کمتر در تاریخ این خطه به خود دیده است. جمعیتی از جوان، پیر، زن و مرد، با چشمانی اشکبار و دلهایی لبریز از ایمان، گرد هم آمده بودند تا ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، بار دیگر وفاداری خود را به مسیری که رهبر شهید ترسیم کرد، اعلام دارند.

پرچم های سیاه عزا برافراشته شده بود و فضای میدان، آمیخته ای از حزن عمیق و عزمی راسخ برای ادامه راه بود.

روایت هایی از عمق دلبستگی؛ خوابی که مسیر را تغییر داد

در میان جمعیت حاضر در میدان شهدای ذهاب، روایت های شخصی فراوانی از ایمان به راه رهبری به گوش می رسید؛ روایت هایی که از پیوند میان شهود قلبی و مسیر خدمت برمی خاست.

«فاطمه حقگو» یکی از شرکت کنندگان این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاهی به پیوند عمیق خود با این مسیر، گفت: شب راهپیمایی روز قدس، در خواب دیدم که هر دو امام حضور دارند؛ امام خمینی (ره) در جایگاهی والا و رهبر شهید در کنار ایشان.

وی افزود: این رویداد و جستجوی مطالعاتی پس از آن، مبدأ تحول او شد تا از طریق مطالعه کتاب، به این درک برسد که رهبر شهید شخصیتی بسیار خاص است و باید در مسیر ایشان بود.

حقگو با یادآوری ساده زیستی رهبر انقلاب و نخستین دیدار ایشان در گیلان، بر این باور تأکید کرد: این دلبستگی، برخاسته از شناخت عمیق است و نه صرفاً احساسات زودگذر.

«پرچمدار تشیع» که امانت را باید به صاحبش رساند

در گوشهای دیگر از میدان، «سعدیه عاشوری»، از بانوان حاضر در مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر از جایگاه رهبر شهید گفت و اظهار کرد: همه ما مدیون ایشان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید، «پدر جامعه» و «پرچمدار تشیع» بود، تصریح کرد: این جایگاه در تاریخ تکرار نخواهد شد. ایشان امانتدار پرچم ولایت بودند و امروز وظیفه ماست که این امانت را زمین نگذاریم.

عاشوری با اشاره به مظلومیت این لحظات تاریخی، از رسالت امروز مردم سخن گفت و افزود: وظیفه امروز مردم، ایستادگی بی چون و چرا در پشت سر ولایت فقیه است. ما باید با تمام توان پشت سر ایشان بایستیم تا این پرچم را زمین نگذاریم و امانت را به دست صاحب اصلیاش، حضرت ولیعصر (عج)، برسانیم.

پیوند گیلان با رهبری؛ از سفر سال ۸۹ تا امروز

حضور گسترده مردم گیلان در میدان شهدای ذهاب، یادآور استقبال تاریخی از رهبر شهید در سفر سال ۱۳۸۹ به این استان بود.

سفری که در اذهان گیلانیان ماندگار شد و نشان داد که این خطه، همواره در صحنه های حساس انقلاب، پیشگام بوده است. امروز نیز مردم گیلان با همان شور و شعور، بار دیگر وفاداری خود را به اثبات رساندند و ثابت کردند که راه رهبری، در دلهایشان جاودانه است.

آزمون حقیقت؛ از سوگ تا کنش ماندگار

اما اکنون، زمانی است که باید از مرز اشک و کلمات فراتر رفت. رسالت ما، به عنوان ملتی که ادعای همراهی با این مسیر را دارد، در گرو تبدیل این سوگ عمیق به یک کنش بیامان است.

رسالت امروز، گذر از احساسات گذرا به سوی عملِ پایدار است. نباید در دام سوگواری صرف افتاد، بلکه باید این اندوه را به سوخت موتورِ حرکت خود تبدیل کرد.

راه رهبر شهید انقلاب، راه خدمت به خلق، ایستادگی در برابر ستم و پایبندی به اصول عدالت است؛ پس رسالت ما، بازسازی این ارزش ها در تار و پود زندگی روزمره است.

در این میان، این لحظات تاریخی، میدان بزرگ سنجش است؛ میدانی برای جدایی «مدعیان راه» از «پویندگان واقعی». کسانی که تنها در روزهای جشن، شعارهای خوشگویا سر میدهند، در این آزمون سخت، پشت پرده خواهند ماند.

ادعای ادامه راه، با عمل معنا مییابد

رسالت واقعی، در گرو این است که آیا می توانیم همان ساده زیستی، همان صداقت و همان مقاومت بی باکانه را در رفتارهای خود بازنمایی کنیم یا خیر؟ ادعای ادامه راه رهبر شهید انقلاب، تنها با ایستادگی در برابر بی عدالتی و خدمت بی منت به مردم معنا می یابد. امروز، هر گام ما، تایید یا نفی وفاداری ما به این مسیر بزرگ است.

میدان شهدای ذهاب رشت، امروز فقط یک مکان نبود؛ اینجا یک صحنه نمایش وفاداری بود، جایی که مردم با قلب های شکسته، اما عزمی جزم، پیمان بستند که راهی را که رهبر شهید نشان داد، تا آخرین نفس ادامه خواهند داد.

مردمی که در این میدان گرد آمدند، نشان دادند که علی رغم همه تلاطم ها، امت ولایتمدار ایران، هرگز لنگرگاه خود را رها نخواهد کرد و پرچمی که به دست صاحب اصلیاش نرسیده، بر زمین نخواهد افتاد.