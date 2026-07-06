اعزام بیش از ۱۰۰۰ نفر از رامسر به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست با فرمانده سپاه کربلا مازندران و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، از مشارکت گسترده مردم این شهرستان در آیین تشییع رهبر شهید خبر داد.

قبادیان اظهار کرد: بیش از یک هزار نفر از مردم شهرستان رامسر با استفاده از ۱۶۰ دستگاه خودروی شخصی و ۶ دستگاه ون برای حضور در آیین تشییع به تهران اعزام شدند.

وی حضور گسترده مردم در این مراسم را جلوه‌ای از وحدت، انسجام و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حضور، اقتدار و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.

فرماندار رامسر همچنین از برگزاری آیین جاماندگان تشییع در این شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور گسترده مردم از مقابل شهرداری تا میدان امام خمینی(ره) برگزار شد.

قبادیان با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در شهرستان افزود: به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب، مراسم عزاداری به مدت یک هفته با حضور سخنرانان و مداحان کشوری در نقاط مختلف رامسر در حال برگزاری است و موکب‌های مردمی نیز با ارائه خدمات و پذیرایی از عزاداران در این برنامه‌ها مشارکت دارند.

وی در پایان با تأکید بر هماهنگی مجموعه مدیریتی شهرستان با برنامه‌های ابلاغی استان تصریح کرد: تمامی دستورات و مصوبات ابلاغی استانداری مازندران با جدیت در شهرستان رامسر اجرا خواهد شد.